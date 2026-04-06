Giải Vô địch Futsal Đông Nam Á 2026: Tuyển Việt Nam thắng đậm 06/04/2026 19:39

(PLO)- Đầu đã xuôi, lần này tuyển Việt Nam giải quyết Myanmar rất gọn gàng.

Ra quân tại bảng A giải Futsal Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đã có vốn lận lưng bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar.

Myanmar luôn là đối thủ khó chơi của tuyển Futsal Việt Nam ở các giải Đông Nam Á, tuy nhiên lần này thì Việt Nam giải quyết đối thủ gọn gàng.

Ra quân, tuyển Futsal Việt Nam thắng Myanmar 4-0. Ảnh: CTP

Hiệp 1 diễn ra rất cân bằng, và Việt Nam chỉ ghi được một bàn vào phút 12 do công Nhan Gia Hưng. Hiệp 1 các chân sút Việt Nam cũng bỏ lỡ một số cơ hội, tuy nhiên Myanmar cũng thể hiện rất ấn tượng và họ cũng bỏ qua vài cơ hội.

Đầu hiệp 2, Đa Hải hoàn thành cú đúp trong vòng 3 phút giúp Việt Nam dẫn 3-0. Ngôi sao trẻ lần đầu được khoác áo tuyển Thạc Hiếu đóng đinh trận đấu 4-0. Từ đây Myanmar có dấu hiệu chấp nhận thua và hầu như họ rất ít cơ hội gây áp lực lên cầu môn của tuyển Futsal Việt Nam. Nếu Việt Nam tận dụng cơ hội chỉn chu hơn trong thời gian còn lại thì con số bàn thắng không dừng lại ở số 4.

Với futsal Myanmar, Việt Nam không bao giờ dễ đánh bại họ, thậm chí là thắng, thua ngang nhau, tuy nhiên lần này thì thầy trò HLV Diego Giustozzi giải quyết rất gọn gàng.

Lúc 17 giờ 30 ngày 7-4, Việt Nam đá trận thứ nhì gặp Đông Timor.