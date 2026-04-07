UAE sáng cửa thay thế tuyển Iran dự World Cup 2026 07/04/2026 17:23

Theo quy chế của FIFA, mỗi đội tuyển đã vượt qua vòng loại World Cup thì phải góp mặt bất kể lý do gì. Và tuyển Iran sẽ là như thế. Nhưng thực tế Iran và Mỹ đang xung đột căng thẳng thì tuyển Iran không thể đến Mỹ đá World Cup.

Tuyển Iran không có quyền rút lui, nếu tự ý rút lui sẽ chịu đòn trừng phạt của FIFA rất nặng. Còn nếu họ đến Mỹ dự World Cup 2026 thì ngay cả Tổng thống Donald Trump đã nêu quan điểm “không thể đảm bảo an toàn cho cầu thủ Iran”.

Tuyển Iran có vé đi World Cup 2026 với ngôi đầu bảng A, giai đoạn 3. Ảnh: T.T

Iran rơi vào thế “tiến không được, lùi cũng không xong”.

Chủ tịch LĐBĐ Iran, ông Mehdi Taj đã nêu quan điểm: “Người đứng đầu nước Mỹ đã nói thế thì chúng tôi không dám đưa đội tuyển đến Mỹ”.

Thông tin mới nhất ngày 7-4 cho biết Iran xem xét bỏ World Cup 2026 vì quá nhiều vấn đề.

Nếu Iran chủ động rút lui trước 30 ngày World Cup khai mạc thì bị phạt 250 ngàn franc Thụy Sĩ, còn nhiều hơn 30 ngày kể từ ngày khai mạc thì tiền phạt tăng lên, chưa kể FIFA sẽ tiếp tục giáng lệnh trừng phạt khác.

UAE (trắng) sống lại hi vọng dự World Cup 2026 nếu Iran rút lui. Ảnh: AFC

Iran đã đưa ra đề xuất chuyển các trận đấu của Iran ở bảng G từ Mỹ đến Mexico. Song FIFA đã bác bỏ, vì khách sạn, sân bãi của các đội bảng G đều đã được lên kế hoạch rồi.

Theo lịch thì Iran đá với New Zealand và Bỉ tại Los Angeles và đá với Ai Cập tại Seatle. Cần nói thêm có 750 ngàn người Mỹ gốc Iran sinh sống tại California.

Nếu chuyển bảng G sang Mexico mọi thứ đều đảo lộn, trong đó vé vào xem đã phát hành rồi.

Theo nhiều nhà phân tích thì chuyển bảng G sang Mexico về mặt kỹ thuật vẫn được. Tuy nhiên nếu Iran vào các vòng Knock out thì vẫn phải đến Mỹ thi đấu...

Tình hình bế tắc không lối ra cả cho Iran và FIFA. Trước tình hình này, tuyển UAE lại có chút hy vọng thay thế Iran dự World Cup.

Hôm 31-3 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ, khi Iran đá giao hữu với Costa Rica, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có gặp Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj và người đứng đầu FIFA lại trấn an rằng tuyển Iran hãy cứ đến Mỹ đá World Cup.

Chủ tịch Mehdi Taj cho biết việc Iran đề nghị những trận Iran chuyển ra khỏi đất Mỹ, FIFA vẫn chưa hồi đáp bằng văn bản. Còn Iran thì đã thỉnh cầu điều đó bằng văn bản rồi.