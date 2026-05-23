HLV Vũ Thế Cang ra mắt, Saigon Heat đại thắng 23/05/2026 13:01

(PLO)- Trong trận ra mắt của tân HLV trưởng Vũ Thế Cang tại VBA 2026, Saigon Heat đã dội một "cơn mưa điểm" vào rổ Cantho Catfish, giành chiến thắng hủy diệt 90-64 trên sân nhà.

Saigon Heat vừa giành chiến thắng 90-64 trước Cantho Catfish ở giải bóng rổ VBA 2026. Bước vào trận đấu đầu tiên trên cương vị "thuyền trưởng", HLV Vũ Thế Cang phải đối mặt với áp lực nghìn cân từ cái bóng 5 chức vô địch liên tiếp của CLB. Tuy nhiên, các học trò đã tặng ông một món quà ra mắt không thể hoàn hảo hơn.

Ngay từ hiệp 1, Saigon Heat chủ động áp đặt thế trận, phong tỏa hiệu quả các mũi tấn công của Cantho Catfish và vươn lên dẫn trước 25-15. Sang hiệp 2 và hiệp 3, mọi toan tính thay đổi nhân sự từ Cantho Catfish đều bị hệ thống phòng ngự kỷ luật của ông Cang "đọc vị".

Saigon Heat hoàn toàn áp đảo Cantho Catfish.

Sự bùng nổ của ngoại binh Brandis Raley Ross đã giúp "Ông 30" nới rộng khoảng cách lên đến 32 điểm (75-43) trước khi bước vào hiệp cuối. Trận đấu khép lại với tỷ số áp đảo 90-64. Saigon Heat vượt trội ở mọi thông số: hiệu suất dứt điểm 42% (so với 32%), 60 rebounds và 20 kiến tạo.

Ngôi sao ngoại binh Jamal Mayali xuất sắc nhận danh hiệu Player of the Game với 24 điểm và 6 kiến tạo. Chiến thắng giòn giã này là lời khẳng định cho tài cầm quân của tân HLV Vũ Thế Cang.

HLV Vũ Thế Cang có màn ra mắt hoàn hảo.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Vũ Thế Cang cho biết, "Thú thật, tôi đã mất ngủ suốt mấy ngày gần đây vì quá lo lắng cho trận đấu ra mắt này. Dù vẫn còn nhiều điểm thiếu sót trong trận đấu cần cải thiện, tuy nhiên về tinh thần của đội rất tốt và tôi hy vọng cả đội sẽ giữ vững tinh thần này cho trận đấu sắp tới”

Vào ngày 24-5 Saigon Heat tiếp tục sẽ được thi đấu sân nhà MLC gặp lại đối thủ Cantho Catfish ở cuộc đấu tiếp theo.