Gần 120 VĐV tranh tài giải đua SUP Quy Nhơn 18/04/2026 11:25

(PLO)- Kết quả giải đua SUP Quy Nhơn - Zbeach, về nhất cự ly 2.500 m nam thuộc về VĐV Nguyễn Công Hiệu; cự ly 2.000 m nữ là VĐV Trương Thị Thu Thảo.

Ngày 18-4, UBND phường Quy Nhơn (Gia Lai), tổ chức lễ khai mạc giải đua SUP Quy Nhơn - Zbeach lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Hành trình về biển xanh”.

Giải đấu quy tụ gần 120 vận động viên đến từ nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, TP.HCM…

Các vận động viên và những người yêu thích, đam mê bộ môn SUP tranh tài ở năm nội dung: 300 m nam - nữ, 2.000 m nữ- 2.500 m nam và 300 m phong trào.

Sự kiện được tổ chức nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Giải đua SUP không chỉ mang đến sân chơi thể thao lành mạnh, sôi động mà còn góp phần thúc đẩy định hướng phát triển du lịch gắn với thể thao biển theo hướng “Xanh - An toàn - Thân thiện với môi trường”.

Kết quả tranh tài ở cự ly dài nhất: nội dung nam 2.500 m, giải nhất thuộc về VĐV Nguyễn Công Hiệu (Đà Nẵng); cự ly 2.000 m nữ, về nhất là VĐV Trương Thị Thu Thảo (TP.HCM).