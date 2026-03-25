Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026: Du khách sẽ có trải nghiệm trọn vẹn 25/03/2026 17:08

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chia sẻ du khách đến với Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia sẽ có được sự trải nghiệm trọn vẹn "đại ngàn chạm biển xanh" và con người thân thiện.

Chiều 25-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình gặp mặt báo chí trước thềm chuỗi khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông tin về phương án hoạt động tác nghiệp báo chí chuỗi sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Sự kiện sẽ có 130 phóng viên trong nước và 30 cơ quan báo chí nước ngoài tham dự đưa tin. Đồng thời, có khoảng 70.000 du khách đến địa phương, mọi công tác lưu trú, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự được đảm bảo.

Đối với hoạt động tác nghiệp, Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý việc sử dụng thiết bị bay không người lái như flycam, drone, UAV… để quay phim, chụp ảnh phải được cấp phép từ cơ quan có thẩm quyền.

Chương trình khai mạc sẽ diễn ra tối 28-3 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, mở màn là chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Đại ngàn đến biển xanh”. Tiếp nối đêm khai mạc là chương trình Mega Concert.

Chuỗi sự kiện quan trọng Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 có các hoạt động lớn, như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai; diễn đàn phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026; hội nghị ký kết hợp tác bốn tỉnh Nam Lào; hội nghị ký kết hợp tác với ba tỉnh Đông Bắc Campuchia...

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết đây là sự kiện lớn do địa phương đăng cai tổ chức; là cơ hội để quảng bá, khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch của tỉnh Gia Lai hội tụ đủ tiềm năng đại ngàn và biển xanh.

Theo bà Lịch, Gia Lai rất đa dạng về sản phẩm du lịch, nên du khách đến đây sẽ có được sự trải nghiệm mãn nhãn và con người thân thiện.

Sự kiện không chỉ là lễ hội đơn thuần, mà người dân sẽ được hưởng lợi rất lớn từ hoạt động thu hút khách du lịch đến với địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thông tin thêm, trong trường hợp du khách quá đông, sẽ được hỗ trợ lưu trú tại nhà dân và tỉnh hỗ trợ chí phí lưu trú; với những địa điểm nhà hàng, nhà dân có logo “thoải mái như ở nhà”, du khách được tiếp đón như người nhà, thể hiện một Gia Lai thân thiện, mến khách.