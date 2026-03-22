Gia Lai: Hơn 50.000 người tham gia Ngày chạy Olympic

(PLO)-Toàn tỉnh Gia Lai có hơn 50.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh tổ quốc năm 2026.
Sáng 22-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh tổ quốc năm 2026.

Giai-chay-olympic-Gia-Lai-1.jpg
Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh tổ quốc năm 2026 tại Gia Lai. Ảnh: CA.

Sự kiện được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Công an phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, với 3.321 xã, phường và trung tâm các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh tổ quốc năm 2026 tại Gia Lai thu hút hơn 5.000 người tham gia tại cấp tỉnh và trên 52.000 người tại các xã, phường.

Giai-chay-olympic-Gia-Lai-2.jpg
Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc.
Giai-chay-olympic-Gia-Lai-4.jpg
Giai-chay-olympic-Gia-Lai-5.jpg
Các xã, phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức, hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh tổ quốc năm 2026.
LÊ KIẾN
