Hoành tráng lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia tại Gia Lai thu hút 70.000 du khách 29/03/2026 08:31

(PLO)- Tối 28-3, Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” chính thức khai mạc, mở màn năm du lịch hoành tráng, khởi sắc.

Tối 28-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, một thông điệp giàu hình ảnh, thể hiện khát vọng kết nối, hội tụ và phát triển của tỉnh Gia Lai mới.

Khoảng 70.000 người dân và du khách tham dự sự kiện khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chia sẻ: Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 được tổ chức với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” là sự kết nối xuyên suốt giữa rừng - biển - văn hóa và sự khát vọng phát triển.

Đây là dịp để chúng ta giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới năng động, thân thiện, giàu tiềm năng. Đồng thời, khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng quan trọng vào tăng trưởng chung của đất nước.

Năm Du lịch quốc gia sẽ có 244 hoạt động phong phú, đặc sắc, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì và 117 hoạt động các tỉnh, thành phố khác hưởng ứng thực hiện được diễn ra trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã tổ chức chu đáo chuỗi sự kiện Khai mạc Năm du lịch quốc gia – Gia Lai 2026.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cùng ngành du lịch cả nước tập trung triển khai quyết liệt bốn nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát huy giá trị văn hóa - nền tảng cốt lõi của phát triển du lịch; lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực bứt phá; kiến tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn và phát triển bền vững; phát triển hạ tầng du lịch đồng bộ, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và hợp tác phát triển du lịch.

Tiếp nối đêm khai mạc là chương trình Mega Concert hội tụ dàn line-up siêu khủng về chất lượng và số lượng đến từ Vũ trụ "Say Hi” bùng nổ về cảm xúc.

Sự kiện có sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích với nhiều bản hit, như: Isaac – Hieuthuhai- Hurrykng– Anh Tú – Phạm Anh Duy – Tez – Mason Nguyễn – Sơn.K – Lamoon – Bùi Trường Linh – Congb – Juky San.