Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết ...với 273 dự án 28/03/2026 14:17

(PLO)-Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết với 273 dự án, tổng số vốn hơn 32 tỉ USD.

Sáng 28-2, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Gia Lai – Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số” thu hút khoảng 700 doanh nghiệp, doanh nhân tham dự, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Năm trụ cột và bốn khâu đột phá

Giới thiệu về địa phương, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, khẳng định Gia Lai là vùng đất hội tụ nhiều tiềm năng và lợi thế cạnh tranh nổi trội, với không gian phát triển mới, quy mô lớn và dư địa tăng trưởng rất rộng.

Giai đoạn 2026–2030, Gia Lai xác định mục tiêu chung là đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân. Phấn đấu xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm về công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, để hiện thực hóa mục tiêu này, Gia Lai xác định “năm trụ cột tăng trưởng và bốn khâu đột phá chiến lược”.

Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; năng lượng tái tạo và công nghiệp xanh; trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp bền vững; phát triển dịch vụ cảng – logistics, phát triển đô thị nhanh và bền vững.

Hội nghị thu hút 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 700 nhà doanh nghiệp và doanh nhân.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cam kết “không chỉ giới thiệu tiềm năng", mà tỉnh đang chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, mang tính nền tảng và quyết định để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.

Cụ thể, về chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư, Gia Lai xác định quan điểm “lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh.

Năm 2025, Gia Lai đạt tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 7,2%, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 271.000 tỉ đồng. Trong năm, thu hút 192 dự án đầu tư, trong đó có 16 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký gần 160.000 tỉ đồng, nằm trong nhóm địa phương có quy mô thu hút đầu tư lớn của cả nước.

Cơ hội lớn cho nhà đầu tư

Tại hội nghị, các nhà đầu tư, chuyên gia đánh giá cao tiềm năng và lợi thế mà Gia Lai đang có. Đồng thời, có nhiều tham luận, đề xuất với chính quyền địa phương để biến tiềm năng thành lợi thế, tập trung vào các lĩnh vực: năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp chế biến.

Tổng giám đốc De Heus Việt Nam và Châu Á cho biết, doanh nghiệp này đang triển khai mô hình chuỗi giá trị chăn nuôi tích hợp, dài hạn. Trên cơ sở thành công của dự án DHN Gia Lai trị giá 1.000 tỉ đồng, De Heus và đối tác xác định Gia Lai là địa bàn chiến lược trong lộ trình phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao khu vực miền Trung- Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư khoảng 2.800 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, De Heus mong muốn chính quyền tiếp tục hỗ trợ để doanh nghiệp kiến tạo chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam trong dài hạn.

Là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê hàng đầu cả nước, ông Thái Như Hiệp, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, nhìn nhận Gia Lai đang đứng trước một cơ hội lịch sử, chuyển mình từ “vùng trồng” sang “trung tâm giá trị cà phê xanh và bền vững của khu vực”.

Cụ thể, với hơn 100.000 ha cà phê, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành thủ phủ cà phê Robusta chất lượng cao, đủ điều kiện để trở thành “trung tâm điều phối – chế biến – giao dịch cà phê của khu vực và thế giới”.

Ông Thái Như Hiệp đề nghị thực hiện đề án 5 năm nhằm đột phá ngành hàng cà phê Gia Lai với tổng số vốn hơn 18.000 tỉ đồng.

“Chúng tôi không xin đặc quyền, mà đề nghị một cơ chế thí điểm. Ở đó doanh nghiệp tư nhân được làm đúng vai trò “đầu tàu” như tinh thần Nghị quyết 68 của Trung ương đề ra”, ông Hiệp nói.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ đầu tư công nghệ, vốn, thị trường; nhà nước định hướng quy hoạch, hạ tầng, thể chế.

Cam kết từ Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đánh giá Gia Lai đang từng bước định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững hơn, dựa trên công nghiệp chế biến, công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ giá trị gia tăng. Đây là hướng đi đúng, phù hợp với chiến lược phát triển chung của đất nước.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo tỉnh Gia Lai xác định mục tiêu tăng trưởng cao là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt. Trọng tâm là đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch và logistics.

Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến và thu hút đầu tư theo hướng thực chất, có chọn lọc, có trọng tâm, trọng điểm. Chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững.

Phó Thủ tướng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cần mạnh dạn đến với Gia Lai để tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư. Trong giai đoạn hiện nay, Gia Lai hội đủ yếu tố "thiên thời, địa lợi và nhân hòa" để phát triển kinh tế- xã hội.

Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả, ổn định và bền vững lâu dài.

Đại diện Tập đoàn FLC nhận biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án xây dựng mở rộng sân bay, logistics, dịch vụ du lịch, khu đô thị với tổng vốn đầu tư 150.000 tỉ đồng