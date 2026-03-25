Hotgirl Anna Kournikova xuất hiện trở lại sau khi sinh con thứ tư 25/03/2026 07:29

(PLO)- Cựu ngôi sao quần vợt Anna Kournikova, 44 tuổi, người vốn sống khép kín, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi sinh con thứ tư vào tháng 12 năm ngoái.

Cựu ngôi sao quần vợt Anna Kournikova được bắt gặp đi dạo ở Miami (Mỹ) ba tháng sau khi cô sinh đứa con thứ tư. Anna Kournikova, 44 tuổi đã chào đón đứa con thứ tư, Romeo, với người bạn đời lâu năm, ca sĩ danh tiếng Enrique Iglesias, vào tháng 12 năm ngoái.

Cặp đôi, những người chỉ mới tiết lộ giới tính và tên của con mới sinh vào tuần trước, đã tránh xa sự chú ý của công chúng khi họ thích nghi với cuộc sống gia đình sáu người. Tuy nhiên, Kournikova đã được nhìn thấy xuất hiện trước công chúng khi cô đưa ba đứa con lớn của mình - cặp song sinh Lucy và Nicholas, tám tuổi, và Mary, sáu tuổi - đến công viên nước Tidal Cove trong kỳ nghỉ.

Cựu ngôi sao quần vợt xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, khoe đôi chân thon thả trong chiếc quần đùi thể thao màu đen. Không trang điểm, Kournikova khoác lên mình chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và đôi dép lê để dạo quanh công viên nước. Cô mang theo một chiếc túi lớn màu xanh lá cây.

Kournikova xuất hiện tại công viên nước Tidal Cove. ẢNH: BACKGRID

Công viên nước này, với giá vé vào cửa cả ngày dao động từ 59 đến 300 USD, tự hào có sáu đường trượt nước đầy thú vị, cũng như một dòng sông lười, một hồ bơi Laguna và một hồ bơi chỉ dành cho người lớn. Kournikova đưa ba người con lớn nhất của mình đi chơi cả ngày, trong khi để đứa con út ở nhà.

Hiện tại, Iglesias đang tạm nghỉ lưu diễn, ca sĩ của bài hát "Bailando" dự kiến ​​sẽ trở lại sân khấu vào ngày 2-5 khi anh biểu diễn tại Mexico. Kournikova đã sinh con thứ tư vào cuối tháng 12 năm ngoái và thông báo tin vui trên mạng xã hội.

Cô đã đăng tải lên Instagram một bức ảnh đáng yêu của em bé sơ sinh được quấn trong chăn và đội mũ len trong bệnh viện, nằm nép mình bên cạnh một con thú nhồi bông hình con lười. Ngay sau khi tin tức được lan truyền, một nguồn tin thân cận với cặp đôi này đã tiết lộ thông tin về cuộc sống của họ đã thay đổi như thế nào kể từ khi đứa con thứ tư chào đời.

Gia đình Anna Kournikova và Enrique Iglesias tự hào khoe ảnh con thứ tư. ẢNH: INSTAGRAM

"Anna và Enrique vô cùng hào hứng khi sắp chào đón đứa con thứ tư vào gia đình mình", nguồn tin cho biết với tạp chí People, "Họ đang hạnh phúc ngập tràn, "Anna và Enrique yêu thích cuộc sống gia đình và sẽ dành kỳ nghỉ lễ cùng gia đình, số lượng thành viên sẽ thay đổi tùy thuộc vào những ai có mặt. Mọi thứ sẽ vẫn bận rộn và hỗn loạn như thường lệ, chỉ là hơn một chút thôi, nhưng tất cả đều diễn ra trong niềm vui và tình yêu thương".

Vào tháng 8 năm 2025, có thông tin cho rằng Anna Kournikova đang mang thai lần nữa và cô cùng Enrique Iglesias đang chuẩn bị đón thêm thành viên mới .gia đình của họ.

"Cả hai đều yêu thích việc làm cha mẹ và có đứa con thứ tư là món quà tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay," nguồn tin thân cận cho biết thêm.

Tay vợt người Nga và nam ca sĩ đã bên nhau từ năm 2001, sau khi gặp nhau trên trường quay video ca nhạc cho bài hát nổi tiếng "Escape" của Enrique Iglesias. Cặp đôi này, đã bên nhau hơn hai thập kỷ, nổi tiếng là những người vô cùng kín đáo về đời tư.

Trong khi Iglesias, 50 tuổi, đang biểu diễn cho người hâm mộ cuồng nhiệt của mình trong các chuyến lưu diễn, người hâm mộ quần vợt chỉ có cơ hội hiếm hoi được nhìn thấy Kournikova.

Anna Kournikova cùng chồng Enrique Iglesias thời trẻ. ẢNH: FILMMAGIC

Vào thời kỳ đỉnh cao danh vọng, Kournikova là thỏi nam châm thu hút cả hai phía. Những tay săn ảnh và những lời chế giễu thiếu hiểu biết về sự chênh lệch giữa ngoại hình xinh đẹp như hotgirl và tài năng quần vợt của cô. Người hâm mộ chỉ được nhìn thấy thoáng qua cựu ngôi sao quần vợt kể từ khi cô giải nghệ.

Lần đầu tiên sau gần hai năm, hình ảnh của Kournikova được công bố vào đầu năm 2025, khi cô xuất hiện trên đường phố với việc phải ngồi xe lăn và đeo giày bảo hộ, làm dấy lên nhiều lo ngại trong dư luận. Cô được chụp ảnh đang được con gái đẩy tại trung tâm mua sắm Bal Harbour ở Miami, trong khi chân cô vẫn đang đeo một chiếc ủng để bảo vệ.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 8-2025, người ta đã nhìn thấy Anna Kournikova đang chạy bộ. Cô cho các con mình học võ thuật ở Miami, xua tan nỗi lo lắng về bất kỳ vấn đề sức khỏe tiềm tàng nào. Kournikova nổi lên như một hiện tượng trong làng quần vợt thế giới khi cô chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 14.

4 đứa con xinh xắn của Anna Kournikova. ẢNH: INSTAGRAM

Anna Kournikova từng đạt thứ hạng cao nhất là thứ tám trên bảng xếp hạng quần vợt nữ thế giới nhưng chưa bao giờ giành được danh hiệu Grand Slam đơn nữ. Nhưng ở nội dung đôi, cô gặt hái được nhiều thành công hơn khi hợp tác với huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ Martina Hingis.

Cùng nhau, họ đã giành chức vô địch đôi nữ giải Úc mở rộng năm 1999 và một lần nữa vào năm 2002. Anna Kournikova chưa bao giờ chính thức xác nhận việc giải nghệ; thay vào đó, trận đấu cuối cùng của cô diễn ra vào tháng 5 năm 2003, khi cô mới chỉ 21 tuổi.