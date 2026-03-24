Klopp nổi giận trước tin đồn vô lý 24/03/2026 12:45

(PLO)- Jurgen Klopp vô cùng tức giận trước những tin đồn chuyển đến Real Madrid, cựu huấn luyện viên Liverpool bức xúc lên án những "kẻ ngốc nói nhảm" trong những bình luận gay gắt mới đây.

Cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp, đã vô cùng tức giận trước những câu hỏi liên quan đến việc ông chuyển đến Real Madrid trong một cuộc họp báo ở Đức. Hôm 24-3 (giờ Đức), người đàn ông 58 tuổi này được công bố sẽ trở thành bình luận viên tại World Cup 2026 cho kênh Magenta TV mùa hè cùng với Thomas Muller và Mats Hummels, và bộ ba đã tham gia một cuộc họp báo sau khi thông báo được đưa ra.

Tại đó, Klopp, người từng dẫn dắt Liverpool từ năm 2015 đến 2024, được hỏi về tương lai của mình, và ông đã trả lời một cách nhẹ nhàng về câu hỏi liệu có nên dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đức hay không: "Nói thẳng ra. Hiện tại tôi hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Ai biết được vài năm tới sẽ ra sao. Nhưng hiện tại tôi hoàn toàn không có kế hoạch nào về vấn đề đó".

Tuy nhiên, sau đó, không khí đã thay đổi.

Klopp hiện làm việc với tư cách là Trưởng bộ phận Bóng đá Toàn cầu tại Red Bull từ đầu năm 2025, hợp tác với các CLB như RB Leipzig, RB Salzburg và New York Red Bulls để tư vấn về các vấn đề bóng đá. Klopp từng tuyên bố sẽ không bao giờ làm HLV nữa, nhưng khi được hỏi về khả năng thay thế Alvaro Arbeloa dẫn dắt Real Madrid, ông đã đáp trả gay gắt.

"Thật tốt khi chúng ta đang nói về điều này", Jurgen Klopp bình luận đầy mỉa mai, "Khi nào thì một câu chuyện được coi là một câu chuyện? Khi ai đó lấy một tờ giấy và viết gì đó lên đó? Hay khi nó thực sự có ý nghĩa?

Tình huống phải như thế nào mới đúng? Phải là Real Madrid gọi cho tôi và nói: "Florentino Perez đang gọi! Jurgen Klopp, mọi chuyện thế nào rồi?" Hay chỉ cần OE24 (một hãng truyền thông Áo) - không biết đó là AI hay do người viết - viết vài điều nhảm nhí là đủ? Điều đó làm tôi khó chịu. Bạn cần phải thể hiện một chút kỷ luật trong chuyện này. Tất cả chỉ là chuyện vớ vẩn thôi".

Chiến lược gia người Đức nói thêm Real Madrid "chưa từng gọi điện cho ông một lần nào, dù chỉ một lần" trong đời, và nói một cách mỉa mai: "Tôi cũng sẽ đảm nhiệm vị trí HLV tại Atletico Madrid, tốt nhất là cùng lúc. Xin lỗi Madrid, các bạn phải gọi điện trước nhé".

Người hâm mộ Đức mong đợi Klopp rời khỏi vị trí của mình tại Red Bull, khi tập đoàn này vấp phải nhiều chỉ trích do vận hành theo mô hình nhiều CLB. Theo chính Klopp, việc ông bị chỉ trích vì gia nhập Red Bull cũng là vô lý.

Klopp tức giận nói: "Chính những kẻ ngốc đó đã viết bài này - tờ Salzburger Nachrichten (một tờ báo của Áo). Phóng viên của tờ Salzburger Nachrichten chẳng hiểu gì cả. Và mọi người cũng đang hùa theo họ".

Đầu tháng này, có thông tin cho rằng việc Klopp thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện khác như Thế vận hội mùa đông thay vì các trận đấu quan trọng hơn với các CLB thuộc tập đoàn Red Bull đang khiến một số nhân viên tự hỏi liệu ông ấy có rời đi hay không.

Theo tờ Bild (Đức), giờ đây ai cũng biết rằng vai trò hậu trường không hoàn toàn phù hợp với Klopp. Nó không tận dụng được tối đa kỹ năng giao tiếp của Klopp, vốn phát huy tốt nhất khi ông quản lý các cầu thủ.

Và người đại diện của Klopp là Marc Kosicke đã thừa nhận vào tháng trước: "Jurgen Klopp cảm thấy rất gắn bó với đất nước này. Câu hỏi đó thậm chí không được đặt ra vào lúc này. Tôi không nghĩ ông ấy cảm thấy mình phải làm vậy. Ông ấy từng (dẫn dắt đội tuyển Đức) ít nhất một lần. Thay vào đó, ông ấy cảm thấy có trách nhiệm, rằng ông ấy không thể lúc nào cũng từ chối công việc này".