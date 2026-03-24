Carrick có từ chối dẫn dắt MU mùa tới? 24/03/2026 06:59

(PLO)- Trước đây, chưa ai từng đặt câu hỏi nếu Michael Carrick từ chối dẫn dắt MU dài hạn thì sẽ ra sao, bây giờ câu hỏi đó đã được đặt ra.

Trong thời gian dẫn dắt MU trên cương vị HLV tạm quyền, Michael Carrick đã đưa "quỷ đỏ" thành Manchester vào vị trí thuận lợi nhất để giành vé dự Champions League, khi đang xếp thứ ba ở Premier League.

Những màn trình diễn của Manchester United dưới thời Michael Carrick đã làm dấy lên nhiều lời kêu gọi HLV tạm quyền này được bổ nhiệm chính thức vào vị trí HLV trưởng đội chủ sân Old Trafford mùa hè này. Tuy nhiên, ít ai nghĩ đến việc Manchester United sẽ làm gì nếu Carrick từ chối cơ hội này.

Kể từ khi chấp nhận hợp đồng ngắn hạn, Carrick đã dẫn dắt MU 10 trận đấu, tất cả đều thuộc Premier League. Việc giành được 23 điểm từ những trận đấu đó đã giúp MU vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với bảy trận đấu còn lại, mặc dù họ còn phải đối đầu với hai đối thủ cạnh tranh tốp 4 là Chelsea và Liverpool.

Carrick đã mô tả được dẫn dắt MU là "vai trò tối thượng". Đó là dấu hiệu ban đầu cho thấy Carrick sẵn sàng đảm nhận vai trò này dài hạn, nhưng điều đó không ngăn cản chuyên gia, cựu cầu thủ Tim Sherwood công khai đặt câu hỏi liệu Carrick có thể từ chối một hợp đồng chính thức với MU hay không.

Vấn đề ít ai nghĩ tới là Carrick có quyền từ chối tiếp tục dẫn dắt MU dù nhận được lời mời chính thức. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Chưa ai hỏi ý kiến ​​Michael Carrick cả, có thể cậu ấy sẽ nói "Tôi không muốn"", Tim Sherwood nói trên chương trình No Tippy Tappy Football, "Tôi không nghĩ Carrick sẽ nói thế, nhưng biết đâu đấy".

Sherwood cũng đưa ra ý kiến ​​về việc Carrick sẽ dẫn dắt một trong những CLB cũ khác của ông là Tottenham. Tuy nhiên, cựu HLV Sam Allardyce cho rằng đó sẽ là "quyết định tồi tệ nhất được đưa ra" nếu Carrick từ chối Manchester United.

"Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc Carrick có muốn làm HLV một lần nữa hay không" Sam Allardyce nói, "Có lẽ Carrick thấy đã quá đủ sau những gì đã trải qua ở Middlesbrough. Đôi khi công việc này đơn giản là không dành cho bạn. Chắc chắn không thể nói là bây giờ Carrick không muốn điều đó. Nếu Carrick từ chối Manchester United, đó sẽ là quyết định tồi tệ nhất trong đời anh ấy".

Vào tháng Hai, Carrick đã đưa ra tín hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy anh sẵn sàng ở lại Old Trafford sau mùa giải này. "Đối với tôi, đó là vai trò tối thượng", cựu cầu thủ 44 tuổi của MU Carrick chia sẻ, "Tôi thực sự rất thích công việc này, tôi yêu thích những gì mình đang làm. Tôi rất may mắn.

Tôi cảm thấy vinh dự khi được ở vị trí hiện tại, nhưng điều quan trọng không phải là tôi tin mình có thể làm được và tôi đang ở đây để làm điều đó. Tôi đã nói điều đó khi mới đến đây - có một khía cạnh tình cảm trong đó... về việc hiểu vai trò, về việc tôi trưởng thành từ Manchester United, về việc ở đây, yêu mến CLB và là một người hâm mộ, tất cả những điều đó là một chuyện.

Nhưng thực tế, tôi ở đây để làm việc, để xây dựng một đội bóng tốt và gặt hái thành công. Tôi không quyết định mình sẽ ở lại bao lâu, nhưng tôi rất yêu thích việc được ở đây, và chừng nào còn ở đây, tôi sẽ cống hiến hết mình. Và tôi luôn lên kế hoạch cho tương lai lâu dài vì lợi ích của CLB bóng đá. Đó là điều tôi tin tưởng".

Manchester United chỉ có thể hòa 2-2 với Bournemouth tại Premier League trong trận đấu gần nhất. Tuy nhiên, thầy trò Carrick vẫn nắm giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi vẫn xếp thứ ba, trong khi Liverpool để thua Brighton 1-2 và Chelsea bị Everton đánh bại 3-0 vài giờ sau đó. Tuy nhiên, đội xếp thứ tư Aston Villa đã thắng West Ham 2-0 để rút ngắn khoảng cách với Manchester United chỉ còn 1 điểm.