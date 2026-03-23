Pep Guardiola không tin Man City đánh bại Arsenal 23/03/2026 09:37

(PLO)- HLV Pep Guardiola thừa nhận ngay cả ông cũng không nghĩ Man City sẽ đánh bại Arsenal trong trận chung kết Carabao Cup, đồng thời ca ngợi người hùng Nico O'Reilly đã ghi bàn thắng quyết định.

Man City đã dập tắt hy vọng giành cú ăn bốn của Arsenal bằng chiến thắng 2-0 trong trận chung kết Carabao Cup, khi Pep Guardiola cho thấy đội bóng trẻ của ông còn có thể làm được nhiều hơn thế sau khi nâng cao chiếc cúp Liên đoàn Anh lần thứ năm.

Cú đúp của Nico O'Reilly đã giúp Man City đánh bại đội đầu bảng Premier League Arsenal tại sân Wembley, và cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của Man City này được HLV Pep Guardiola gọi là "phi thường". Guardiola khẳng định đội bóng của ông là đội yếu thế hơn hẳn và có thể sử dụng chiến thắng tại Carabao Cup làm nền tảng cho những thành công trong tương lai.

Pep Guardiola không tin Man City thắng Arsenal. ẢNH: EPA

"Không ai - kể cả tôi - dám đặt cược 1 bảng Anh vào một chiến thắng hôm nay", HLV Pep Guardiola của Man City nói sau trận đấu, "Arsenal đang có phong độ cực kỳ ấn tượng, còn chúng tôi lại không thể thắng Nottingham Forest trên sân nhà hay West Ham trên sân khách.

Chúng tôi đã thua Real Madrid với tổng tỷ số 5-1. Rất ít người, thực sự rất ít người tin rằng chúng tôi có thể thắng nhưng các cầu thủ đã chứng minh điều đó một lần nữa - những cầu thủ kỳ cựu và đặc biệt là những cầu thủ mới. Tôi có thể cảm nhận được tiềm năng phát triển của đội bóng này.

Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta sẽ xem trình độ của mình thế nào khi đối đầu với những đội mạnh nhất. Đây là trận chung kết đầu tiên đối với một số cầu thủ Manchester City. 10 năm trước cũng vậy. Bạn không bao giờ biết trước được họ sẽ phản ứng thế nào. Đó là một trải nghiệm. Điều đó tốt, họ cần nó".

Khi một nhóm cầu thủ liên tục giành chiến thắng, điều đó khiến họ nghĩ, "Được rồi, chúng ta có thể làm được". Nhưng chúng tôi vẫn phải chứng minh rằng mình là một đội bóng mạnh mẽ như chúng ta có thể. Chúng tôi vẫn chưa phải là một đội bóng như chúng tôi nên có. Điều đó cần thời gian và hy vọng rằng vào cuối mùa giải này và mùa giải tới, chúng tôi có thể làm được điều đó".

Pep Guardiola đã bác bỏ những ý kiến ​​cho rằng chiến thắng 2-0 có thể ảnh hưởng đến cuộc đua giành chức vô địch Premier League, trong khi HLV Mikel Arteta của Arsenal đã yêu cầu các cầu thủ tập trung trở lại trước giai đoạn cuối mùa giải.

'Chúng tôi rất buồn, đây là một tin rất khó chấp nhận, đặc biệt là đối với các cầu thủ và người hâm mộ của chúng tôi vì chúng tôi biết chức vô địch có ý nghĩa như thế nào với họ và chúng tôi khao khát điều đó đến mức nào", HLV Mikel Arteta của Arsenal nói, "Và việc chúng tôi không thể thực hiện được điều đó rõ ràng là đáng thất vọng và buồn bã, nó để lại một cảm giác rất khó chịu.

Chúng tôi sẽ nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn và những gì đội bóng đã làm được trong tám tháng qua là vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tận dụng nỗi thất vọng này và ngọn lửa quyết tâm này để có hai tháng tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng cùng nhau trải qua.

Đó là trách nhiệm của chúng tôi và chúng tôi sẽ quản lý nguồn năng lượng đó một cách đúng đắn. Giờ thì chúng tôi phải đi và tiếp tục thôi. Việc trải qua nỗi đau và sự thất vọng đó là điều bình thường và là một phần của bóng đá".

Arteta – người không hề hối tiếc khi cho Kepa Arrizabalaga bắt chính dù thủ môn này mắc sai lầm trong bàn thắng mở tỷ số của Manchester City – xác nhận Eberechi Eze sẽ vắng mặt trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia Anh vì chấn thương bắp chân. Trong khi đó, người hùng của Man City O'Reilly sẽ đến trại tập trung của đội tuyển Anh với tinh thần phấn chấn hơn sau một mùa giải đột phá.

Manchester City vô địch Carabao Cup. ẢNH: EPA

"Nico O'Reilly đã gây bất ngờ ngay cả với tôi, mùa giải cậu ấy đã thể hiện thật phi thường", Pep Guardiola nói thêm, "Tuyệt vời. O'Reilly chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự đối đầu với Newcastle và đã thể hiện xuất sắc trước Tonali, Bruno và Joelinton. Có lẽ đây là "bản hợp đồng xuất sắc nhất mùa giải" của chúng tôi".

Nico O'Reilly, người vừa tròn 21 tuổi vào thứ Bảy, chia sẻ sau trận đấu: "Đó là một cảm giác không thể tin được. Giành chiến thắng trong trận chung kết, đánh bại Arsenl - chúng tôi biết họ giỏi đến mức nào.

Chúng tôi cần phải tận dụng điều này, nó sẽ tạo đà tốt cho chúng tôi. Hôm nay thật tuyệt vời. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên khi thấy tất cả người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình như vậy khi tôi ghi những bàn thắng đó. Thật là một cảm giác tuyệt vời và một cuối tuần tuyệt vời.

Từ khi còn nhỏ, tôi luôn chơi ở vị trí tiền vệ, luôn xâm nhập vòng cấm và ghi bàn. Việc mang điều đó lên cấp độ chuyên nghiệp và cấp độ cao nhất là điều đó tốt cho tôi và giúp tôi ghi thêm bàn thắng. Cảm giác thật tuyệt vời".