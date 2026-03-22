MU quyết định đưa thần đồng lên đội 1 mùa tới 22/03/2026 14:29

JJ Gabriel tiếp tục gây ấn tượng trong các đội trẻ của MU và lại một lần nữa ghi bàn vào thứ Bảy (giờ Anh). Theo các nguồn tin, MU dự định sẽ trao cơ hội cho JJ Gabriel thi đấu cho đội một trước mùa giải mới, khi cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng ở đội U-18 của đội chủ sân Old Trafford. Thần đồng 15 tuổi này đã ghi bàn thắng thứ 21 sau 23 lần ra sân trên mọi đấu trường vào cuối tuần qua.

JJ Gabriel đã ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Blackburn ở giải U-18 Premier League hôm thứ Bảy, giúp U-18 MU thu hẹp khoảng cách với đối thủ Manchester City trong cuộc đua giành chức vô địch. Gabriel đã phá vỡ thế bế tắc ngay đầu hiệp hai, mở đường cho đội nhà giành trọn ba điểm.

Cùng ghi bàn với anh là Kai Rooney, con trai của huyền thoại Wayne Rooney của Manchester United, người vào sân từ băng ghế dự bị và đã để lại dấu ấn. Jim Thwaites ấn định tỷ số 3-0 bằng một cú sút phạt đẹp mắt.

JJ Gabriel vừa ghi bàn thứ 21 sau 23 trận cho đội trẻ MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Phong độ ấn tượng của Gabriel đã khơi dậy sự phấn khích đáng kể trong lòng người hâm mộ Manchester United về tài năng trẻ này. Có vẻ như Gabriel sẽ được Manchester United trao cơ hội để thể hiện khả năng của mình trong giai đoạn tiền mùa giải.

Theo tờ The Sun (Anh), JJ Gabriel nằm trong số những tài năng trẻ của MU có thể được đôn lên đội một và được triệu tập vào đội hình tham dự chuyến du đấu trước mùa giải của "quỷ đỏ" thành Manchester tại châu Âu. MU dự kiến ​​sẽ thi đấu năm trận giao hữu trên khắp châu Âu.

JJ Gabriel sẽ có cơ hội nhờ World Cup 2026 mùa hè này. Giải đấu dự kiến ​​kết thúc muộn hơn một tuần so với bình thường, điều đó có nghĩa là các cầu thủ vượt qua vòng bảng có thể được nghỉ thêm thời gian và do đó bỏ lỡ một phần giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Do đó, HLV mới của Manchester United phải trông cậy vào các cầu thủ trẻ của CLB để lấp đầy đội hình đi du đấu tiền mùa giải. Những cầu thủ trẻ này sẽ rất muốn thể hiện khả năng của mình trước mùa giải mới.

JJ Gabriel đang có những bước tiến thần tốc ở tuổi 15. ẢNH: MIRROR/GETTY

Danh tính HLV mới của MU vẫn chưa chắc chắn, hiện tại Michael Carrick đang tạm thời nắm quyền cho đến khi mùa giải này kết thúc. MU đã có sự chuyển biến tích cực về phong độ dưới thời cựu tiền vệ này, dẫn đến một số ý kiến ​​cho rằng Carrick nên được giao vai trò này một cách lâu dài hơn.

Tuy nhiên, Manchester United vẫn tiếp tục được liên hệ với những HLV khác như là ứng cử viên tiềm năng thay thế. Oliver Glasner, Gareth Southgate và Roberto De Zerbi nằm trong số những người được đồn đoán có thể dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford mùa tới.