Khám phá cuộc sống xa hoa của Neymar 22/03/2026 07:08

(PLO)- Khám phá cuộc sống xa hoa của Neymar, từ những chuyến đi bằng trực thăng riêng đến phòng chơi game độc ​​đáo, cùng những chiếc áo đấu của Ronaldo và Messi được đóng khung treo trên tường.

Siêu sao bóng đá người Brazil Neymar sống một cuộc sống xa hoa – thậm chí vượt xa cả giới hạn của môn thể thao này đối với một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Neymar được trời phú cho kỹ năng đá bóng thượng thừa, cùng khối tài sản khổng lồ sau sự nghiệp cầu thủ đưa anh từ Brazil đến Barcelona, ​​Paris Saint-Germain và Al Hilal.

Khối tài sản triệu đô

Nhưng giờ đây, ngôi sao bóng đá 34 tuổi người Brazil Neymar đã trở về quê nhà Santos, anh có thể ổn định cuộc sống và dành cho gia đình mình nhiều tiện nghi hơn bao giờ hết. Với khối tài sản triệu đô trong tay và là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế hệ, Neymar luôn thu hút sự chú ý.

Và video YouTube mới nhất của Neymar - video đầu tiên anh đăng tải sau hơn một năm - chính là minh chứng cho điều đó. Ghi lại chỉ 48 giờ trong cuộc sống hào nhoáng của mình, Neymar hé lộ những thước phim hậu trường trước và trong ngày thi đấu chính thức, cùng quá trình hồi phục thể lực của anh.

Được quay vào tuần trước khi CLB Santos chuẩn bị thi đấu với Corinthians, Neymar đã khoe căn hộ tuyệt đẹp của mình trên YouTube, nơi có hơn 6 triệu người đăng ký theo dõi anh.

Video dài 20 phút bao gồm cảnh quay bên ngoài biệt thự, các đoạn phim tập luyện và những hình ảnh chân thực về cuộc sống thường nhật hào nhoáng của Neymar, đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem.

Bắt đầu bằng việc bước vào phòng khách rộng rãi với những cửa sổ lớn hướng ra biển, Neymar xuống một gara khổng lồ chứa nhiều siêu xe của anh. Chiếc Porsche màu đen chỉ là một trong số những thứ có thể thấy ở đó, nơi đó còn có nhiều ghế sofa trong khu vực thư giãn với bàn bi-a.

Trong một căn phòng có trần nhà cao và cửa sổ lớn, Neymar đóng khung những chiếc áo đấu của các đối thủ hoặc đồng đội trong suốt sự nghiệp của mình. Trong đó có áo đấu của cả hai huyền thoại cùng tên Ronaldo (người Brazil và Bồ Đào Nha), cũng như bộ trang phục của vua bóng đá Pele với thông điệp được viết trên đó. Một chiếc áo đấu của Lionel Messi thuộc đội tuyển Argentina cũng được trưng bày, cùng một chiếc áo của Kylian Mbappe sau khi Neymar gia nhập PSG.

Neymar bước qua quầy bar mở tủ lạnh, nơi có nhiều ghế ngồi sang trọng. Anh ngồi xuống và xem lại những bức ảnh gia đình trước khi hướng về phía máy quay nói về những thay đổi của mình với tư cách là một người cha.

Trong phòng công nghệ được trang bị cực chất, có ba màn hình khổng lồ, một chiếc PC cỡ lớn và một chiếc ghế chơi game khổng lồ. Với nhiều tai nghe, đèn chiếu sáng đổi màu, một chiếc bàn đen rộng và giày phục hồi chức năng để chăm sóc cơ thể trong khi thi đấu, Neymar tận hưởng thời gian chơi game trực tuyến với bạn bè.

2. Chơi đùa cùng con gái

Sau đó, Neymar thong thả dạo bước ngang qua một bể bơi tuyệt đẹp trên ban công nhìn ra toàn cảnh thành phố. Những chiếc ghế dài để tắm nắng được đặt xung quanh khi anh ngồi xuống ăn trưa. Được cô con gái nhỏ đút cho ăn, Neymar nhảy múa cùng con trước một hầm rượu chứa hơn 100 chai.

Trong số những thứ khác, Neymar có một bức tượng bán thân của Batman đặt cạnh một trong nhiều chiếc TV của mình.

Trên đường đến buổi tập luyện cùng Santos, Neymar thực hiện các bài tập khởi động trong phòng tập và sau đó là một vài bài tập nhẹ nhàng. Sau đó, Neymar đặt lịch cắt tóc chỉ vài giờ trước khi trận đấu bắt đầu. Anh cắt tóc, tỉa râu để đảm bảo mình trông "đẹp trai".

Chuyển sang phần kế hoạch di chuyển, Neymar diện áo polo trắng của CLB Santos, mũ lưỡi trai và kính râm khi đi dạo với quần short và tất dài. Đoạn video cho thấy những cảnh tượng cuồng nhiệt khi người hâm mộ Santos chào đón đội bóng, trước khi Neymar tiến vào phòng thay đồ.

Căn nhà của Neymar đầy ắp những bức ảnh anh ăn mừng bàn thắng, cũng như những bức ảnh nhỏ về gia đình. Neymar ký tên lên một đôi giày trước khi xỏ chúng vào và tạo dáng trước bức tranh tường về huyền thoại bóng đá Pele.

Neymar, đội trưởng của Santos, thực hiện một vài động tác khởi động cuối cùng trong phòng thay đồ trước khi có bài phát biểu động viên toàn đội, ôm con gái và cầu nguyện. Cuối cùng, Santos của Neymar hòa 1-1 với Corinthians của Memphis Depay .

Các video ghi lại hình ảnh gia đình Neymar trong suốt trận đấu, họ ôm Neymar trước trận đấu cũng như theo dõi trận đấu với vẻ lo lắng. Depay ghi bàn giúp Corinthians vươn lên dẫn trước, trước khi Gabriel Barbosa gỡ hòa 1-1 cho Santos. Neymar nhìn lại trận đấu với vẻ thất vọng và thừa nhận cảm thấy "tồi tệ" sau một kết quả không tốt.

Từng đứng trước nguy cơ xuống hạng suốt mùa giải trước, Santos lại một lần nữa khởi đầu chậm chạp, hiện đang xếp thứ 16 trên 20 đội sau 7 trận đấu .

Neymar được hỏi về giấc mơ được trở lại đội tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026 sau khi không thi đấu cho đội kể từ tháng 10 năm 2023, nhưng hy vọng của anh vẫn chỉ là hy vọng. Ngôi sao 34 tuổi sau đó được đưa vào một buồng hồi phục thể lực.

3. Nỗi buồn của Neymar

Tiếp theo. Neymar về nhà và được mát-xa trong phòng riêng tiện nghi. Neymar theo dõi HLV Carlo Ancelotti đọc danh sách tập trung đội tuyển Brazil trong đợt FIFA day tháng 3, nhưng không có tên anh, điều này không có gì ngạc nhiên.

Neymar nói đùa: "Này Ancelotti, còn tôi thì sao?". Neymar "buồn" thừa nhận mình thất vọng nhưng cũng nói anh sẵn sàng tiếp tục cống hiến để nâng cao thành tích 128 lần khoác áo đội tuyển Brazil và 79 bàn thắng nếu cần.

Tuy nhiên mục tiêu giành lại vị trí trong đội hình chính tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 của Neymar gần như đã đóng sập. Rồi Neymar lên một chiếc trực thăng riêng.

Sau đó, Neymar đi xem giải bóng đá Kings League, một giải đấu trong nhà với các sân bóng nhỏ, sau khi bay đến đó bằng một chiếc trực thăng màu trắng.

Neymar bước ra sân thực hiện quả phạt đền và ghi bàn trong trận đấu, sau đó được đưa về nhà trên một chiếc xe hơi sang trọng với nội thất bọc da màu kem. Về đến nhà, Neymar nghỉ ngơi một chút và quay về phòng chơi game.

Mặc dù trận đấu của Santos và việc trở lại khoác áo đội tuyển Brazil không diễn ra như ý muốn, Neymar chắc chắn vẫn có rất nhiều việc để làm và giải trí.