MU chính thức gửi đơn khiếu nại, chuyện gì xảy ra với Rashford 22/03/2026 13:50

(PLO)- Tin tức về MU: Đã có khiếu nại chính thức và HLV của Barcelona lên tiếng về "vấn đề" của Marcus Rashford.

Tổng hợp tin tức về MU: cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) đã nhận được đơn khiếu nại, trong khi HLV của Barcelona Hansi Flick cập nhật thông tin về Marcus Rashford, đó là thông tin mới nhất trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 22-3.

Manchester United đang chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài sau trận hòa 2-2 đáng thất vọng trước Bournemouth ở vòng 31 Premier League. Việc Harry Maguire được triệu tập trở lại đội tuyển Anh đã bị lu mờ bởi tấm thẻ đỏ của anh, khiến hành trình giành vé dự Champions League mùa tới của đội chủ sân Old Trafford gặp phải một chút trở ngại.

Maguire, người bắt đầu trận đấu với Bournemouth trong niềm vui trở lại sau thời gian dài vắng bóng ở đội tuyển Anh, đã bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi với Evanilson, tạo điều kiện cho cầu thủ dự bị Junior Kroupi của Bournemouth gỡ hòa 2-2 trên chấm 11m ở phút 81. Đây chỉ là lần thứ ba trong 10 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick mà MU không giành được chiến thắng.

MU vẫn đang ở vị trí thuận lợi để giành vé dự Champions League khi vẫn xếp thứ ba Premier League, nhưng nếu thắng trận này, họ sẽ thu hẹp khoảng cách với Manchester City xuống còn bốn điểm trước kỳ nghỉ quốc tế. MU sẽ không thi đấu trận nào nữa cho đến khi tiếp đón Leeds đang đứng trước nguy cơ xuống hạng vào ngày 13-4. Dưới đây là tổng hợp những tin tức mới nhất về MU…

Maguire nhận thẻ đỏ ngay sau khi được gọi trở lại vào tuyển Anh. ẢNH: MIRROR/GETTY

Đơn khiếu nại

Manchester United đã chính thức khiếu nại về việc bị từ chối quả phạt đền thứ hai trong trận đấu với Bournemouth. Quỷ đỏ đã liên hệ với PGMOL và các quan chức CLB vô cùng tức giận về một sự cố trong hiệp hai liên quan đến Amad, người dường như đã bị kéo ngã trong vòng cấm chỉ vài khoảnh khắc trước khi Ryan Christie ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Bournemouth.

Trọng tài Stuart Attwell đã quyết định không đưa ra phán quyết trên sân, và quyết định đó cũng không bị VAR đảo ngược. HLV tạm quyền của MU Carrick đã gọi quyết định của Attwell là "khó hiểu" và "đáng kinh ngạc" trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Carrick chia sẻ ông chưa nói chuyện với Attwell sau tiếng còi kết thúc trận đấu và sẽ không cảm thấy an ủi nếu PGMOL thừa nhận đã có sai sót. Carrick nói: "Bạn có thể bàn luận đủ kiểu về việc liệu có thể là do nguyên nhân này, nguyên nhân kia hay không?.

Tôi nghĩ việc đó nên dùng VAR. Nếu họ đã cho một quả phạt đền và đồng ý rằng đó là một quả phạt đền, thì chắc chắn quả tiếp theo cũng phải là một quả phạt đền rõ ràng chứ? Sau đó thì không còn ý nghĩa gì nữa khi có quyết định khác. Cho dù họ có xin lỗi hay không, chuyện đã rồi".

Những vấn đề của Rashford được nêu lên

HLV Hansi Flick của Barcelona đã lên tiếng về những vấn đề khiến Marcus Rashford bị hạn chế thời gian thi đấu gần đây. Tiền đạo của Manchester United đã phải nghỉ thi đấu ba tuần hồi tháng Hai vì chấn thương nhẹ ở đầu gối.

Rashford vẫn chưa chắc ở lại Barca dài hạn dù anh rất muốn. ẢNH: UEFA

Gần đây Rashford đã trở lại thi đấu nhưng chỉ chơi 79 phút trong bốn trận gần nhất, khi Barca đang cố gắng tránh những chấn thương tái phát cho anh. Nhưng trước trận đấu trên sân nhà với Rayo Vallecano tại La Liga vào lúc 20 giờ đêm nay 22-3, HLV Flick cho biết ngôi sao được mượn của ông hiện đã hoàn toàn khỏe mạnh.

HLV người Đức của Barcelona Hansi Flick cho biết: "Marcus Rashford gặp một số vấn đề trong vài ngày qua và chúng tôi đã chăm sóc cậu ấy. Giờ cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại".

Với việc Barca đang chiến đấu cho chức vô địch La Liga và vẫn còn cơ hội ở Champions League sau khi đánh bại Newcastle ở vòng 16, Flick cho biết Rashford sẽ rất cần thiết trong những tuần cuối mùa giải. Ông nói: "Chúng tôi cần tất cả các cầu thủ cho đến cuối mùa giải, và chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Chúng tôi vẫn còn thời gian để đưa ra quyết định, còn World Cup nữa. Tôi tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Cancelo, Rashford, Gerard… họ mang lại chất lượng cho đội. Và những người khác cũng vậy. Chúng ta sẽ nói chuyện vào cuối mùa giải và xem điều gì sẽ xảy ra".

Theo tờ Mundo Deportivo (Tây Ban Nha), Barca vẫn có ý định ký hợp đồng vĩnh viễn với ngôi sao của MU Marcus Rashford vào mùa hè này, với điều kiện phí chuyển nhượng và mức lương nằm trong giới hạn FFS của CLB.