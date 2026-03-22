MU sử dụng Guimaraes như chiêu trò đánh lạc hướng 22/03/2026 14:53

(PLO)- MU có thể đang sử dụng Bruno Guimaraes như một chiêu trò đánh lạc hướng cho một thương vụ chuyển nhượng hoàn toàn khác.

MU dường như đã bắt đầu có những động thái trên thị trường chuyển nhượng trước khi mùa hè bắt đầu. Theo các nguồn tin từ Anh, MU đang trong giai đoạn đàm phán cuối cùng với Bruno Guimaraes về việc rời Newcastle vào mùa hè. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil này có thể chỉ là bình phong để Quỷ đỏ chiêu mộ Adam Wharton, tờ Mirror (Anh) bình luận.

Hãng Reuters đưa tin mức phí chuyển nhượng 69 triệu bảng Anh cho Guimaraes đã được 2 CLB thảo luận, trong bối cảnh Manchester United đang phải cạnh tranh với Real Madrid, đội bóng đã theo dõi tiền vệ người Brazil của Newcastle từ lâu.

Với việc Newcastle bị Barcelona loại khỏi Champions League và còn cách suất dự cúp châu Âu mùa sau 7 điểm tại Premier League, Guimaraes có thể bị cám dỗ bởi lời hứa về việc cạnh tranh giành các danh hiệu từ các CLB lớn khác như MU.

Tuy nhiên, Manchester United đã được liên hệ với một số tiền vệ khác trong kế hoạch tái thiết đội hình vào mùa hè. Casemiro đã xác nhận rời Old Trafford vào cuối mùa giải, điều đó có nghĩa là khu vực giữa sân là ưu tiên hàng đầu mà "quỷ đỏ" cần tăng cường.

Guimaraes có thể chỉ là tấm bình phong để MU ẩn mình chờ xúc tiến chiêu mộ cầu thủ khác. ẢNH: AMA

Một trong những mục tiêu của MU là Adam Wharton của Crystal Palace, người cũng thu hút sự quan tâm từ Liverpool. Tiền vệ người Anh đã trở thành một phát hiện đối với "Đại bàng" kể từ khi gia nhập từ Blackburn Rovers vào năm 2024, giúp đội bóng giành Cúp FA và Siêu cúp Anh.

Những màn trình diễn ấn tượng bên cạnh Daichi Kamada và Tyrick Mitchell của Adam Wharton đã thu hút sự chú ý của cả Manchester United và đối thủ truyền thống Liverpool. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Arne Slot có thể coi sự quan tâm của Manchester United đối với Guimaraes như một lý do để tạm thời giảm bớt sự quan tâm đến Wharton, tạo điều kiện cho Manchester United chớp lấy cơ hội.

Liverpool đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với Crystal Palace mùa hè năm ngoái khi họ cố gắng thuyết phục Marc Guehi rời khỏi CLB. Thương vụ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đã đổ bể trong những giờ phút cuối cùng và Manchester City đã chen chân vào tháng Giêng để chiêu mộ thành công Guehi.

Guehi gia nhập đội bóng của Pep Guardiola với mức phí ban đầu là 20 triệu bảng Anh, có thể tăng lên 30 triệu bảng Anh với các điều khoản phụ. Và giờ đây, MU có thể sử dụng một chiêu trò tương tự bằng cách lợi dụng những tin đồn về Guimaraes để đánh lạc hướng nhằm chiêu mộ Wharton, Mirror cho biết.

Đội bóng của HLV tạm quyền Michael Carrick còn có một lợi thế khác so với các đối thủ ở Premier League - đó là mối quan hệ chuyển nhượng lâu dài. Wilfried Zaha chuyển đến MU vào năm 2013 sau khi gây ấn tượng ở Crystal Palace, trước khi cuối cùng trở lại Crystal Palace vào năm 2015.

Gây ấn tượng tại Crystal Palace, Amad Wharton đang thu hút sự chú ý của các CLB lớn. ẢNH: MIRROR/GETTY

Manchester United cũng đã bán thủ môn hàng đầu Dean Henderson cho Crystal Palace vào năm 2023 với mức giá được cho là 15 triệu bảng. Cầu thủ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ" này đã trở thành một bản hợp đồng xuất sắc tại Crystal Palace, cuối cùng tiếp quản băng đội trưởng từ Guehi.

Những thương vụ chuyển nhượng trước đây có thể là một bước tiến nữa giúp MU đạt được thỏa thuận với Crystal Palace nhằm chiêu mộ Adam Wharton vào mùa hè. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu MU ẩn mình và tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Crystal Palace để đạt được lợi thế.