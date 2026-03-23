MU lẽ ra đã chiêu mộ Harry Kane và Bellingham 23/03/2026 07:28

(PLO)- MU lẽ ra có thể chiêu mộ Harry Kane và Jude Bellingham với số tiền tương đương số tiền đã lãng phí vào ba cầu thủ này.

MU đã mắc phải một số sai lầm tốn kém trên thị trường chuyển nhượng, bỏ lỡ một số cái tên xuất sắc. MU lẽ ra có thể chiêu mộ Harry Kane và Jude Bellingham với giá thấp hơn số tiền họ đã lãng phí vào ba bản hợp đồng thất bại, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Manchester United cuối cùng cũng đang dần ổn định và thành công hơn trên thị trường chuyển nhượng, với những bản hợp đồng mùa hè như Senne Lammens, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko đều có một mùa giải tích cực và đang dần trở thành nền tảng vững chắc cho tương lai của đội chủ sân Old Trafford.

Điều đó diễn ra sau hàng loạt thất bại trên thị trường chuyển nhượng của MU, với ba bản hợp đồng nổi bật nhất - Antony (86 triệu bảng), Rasmus Hojlund (72 triệu bảng) và Andre Onana (47 triệu bảng) - những người đã tiêu tốn của "quỷ đỏ" thành Manchester tổng cộng 205 triệu bảng.

Onana là bản hợp đồng thất bại thảm hại của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Antony là sai lầm đắt giá nhất. Sau ba năm thi đấu không mấy ấn tượng tại Old Trafford, ngôi sao người Brazil đã rời Manchester United để gia nhập Real Betis với giá rẻ mạt vào mùa hè năm ngoái.

Mặc dù có một số dấu hiệu đầy hứa hẹn, Hojlund, một bản hợp đồng khác của Erik ten Hag, nhìn chung đã gặp nhiều khó khăn ở Premier League trước khi rời đi để gia nhập Napoli theo dạng cho mượn cùng Scott McTominay (MU bán đứt). Khả năng tiền đạo người Đan Mạch khoác áo MU thêm lần nữa là rất thấp, bởi Napoli có điều khoản mua đứt Hojlund nếu họ giành suất tham dự Champions League mùa tới.

Việc MU chiêu mộ Onana đã chứng tỏ là một thảm họa ngay từ đầu, khi thủ môn người Cameroon liên tục mắc những sai lầm tai hại và thường xuyên gây khó cho hàng phòng ngự phía trước anh. Sau khi mất vị trí chính thức ngay từ đầu mùa giải, không có gì ngạc nhiên khi Onana rời MU trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc, gia nhập Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn.

Giống như Hojlund, sẽ là một bất ngờ lớn nếu Onana lại ra sân cho Manchester United. Việc Manchester United thất bại trong những thương vụ chuyển nhượng đó càng thêm đau lòng, nhất là khi họ đã rất gần với việc chiêu mộ được Harry Kane và Jude Bellingham.

Manchester United đã theo đuổi Kane trước khi anh chuyển từ Tottenham sang Bayern Munich vào năm 2023. Đội trưởng đội tuyển Anh gia nhập gã khổng lồ bóng đá Đức với mức phí ban đầu là 86 triệu bảng Anh, cùng với các điều khoản phụ phí đưa tổng phí chuyển nhượng vượt mốc 100 triệu bảng Anh.

Cựu trợ lý HLV của MU là Benni McCarthy sau đó tiết lộ MU không dốc toàn lực để chiêu mộ Kane, người khi đó đã 30 tuổi, vì lý do tuổi tác. Trong khi đó, MU đã nhiều lần thể hiện sự quan tâm đến Bellingham, cả khi anh ký hợp đồng với Borussia Dortmund từ Birmingham City và sau đó khi anh rời Đức để gia nhập Real Madrid.

Manchester United không thể chiêu mộ được Harry Kane và Jude Bellingham vì các lý do khác nhau. ẢNH: THE FA

Manchester City và Liverpool cũng được cho là quan tâm đến ngôi sao người Anh Jude Bellingham, người đã gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha với mức phí ban đầu là 88 triệu bảng Anh vào mùa hè năm 2023.

Với độ tuổi của Bellingham, việc Manchester United chi mạnh tay để chiêu mộ Bellingham sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên, Bellingham sau đó mô tả quyết định gia nhập Real Madrid là "không cần phải suy nghĩ nhiều", viện dẫn "quy mô của CLB" và dự án dài hạn cụ thể tại Bernabeu là những yếu tố quan trọng hơn việc trở lại Anh.