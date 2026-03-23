Gọi tên tiền vệ sáng giá nhất gia nhập MU 23/03/2026 06:59

MU đã đặt việc chiêu mộ một tiền vệ mới lên hàng đầu trong danh sách mua sắm vào mùa hè trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa và huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford Rio Ferdinand rất hâm mộ một trong những mục tiêu tiềm năng của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Theo đó, Rio Ferdinand tin rằng Elliot Anderson "đáp ứng được các tiêu chí" của Manchester United trong cuộc tìm kiếm tiền vệ mới. Nhu cầu chiêu mộ tiền vệ của Manchester United càng cao hơn, bởi Casemiro sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa giải sau khi hợp đồng kết thúc.

Một số cái tên đã được liên hệ với các vụ chuyển nhượng tiềm năng đến MU vào mùa hè này, bao gồm Carlos Baleba của Brighton, ngôi sao Elliot Anderson của Nottingham Forest, cũng như bộ đôi Sandro Tonali và Bruno Guimaraes của Newcastle và Adam Wharton của Crystal Palace.

Rio Ferdinand cho rằng Elliot Anderson là ứng viên sáng gia nhất củng cố hàng tiền vệ MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng theo cựu hậu vệ của Manchester United, Rio Ferdinand, có một ứng cử viên sáng giá hơn cả. Rio Ferdinand nói: “Đầu mùa giải, mọi người đều nói về Carlos Baleba, nhưng dường như phong độ của cậu ấy đã giảm sút một chút.

Elliot Anderson, cậu ấy dường như đã vượt lên dẫn đầu. Tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi nghĩ Elliot Anderson không chỉ là mẫu cầu thủ phù hợp mà còn có phẩm chất tốt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội hình của Manchester United.

Tonali là một tài năng lớn mà mọi người đang bàn tán, Guimaraes cũng là một tài năng lớn khác mà mọi người đang nhắc đến, nhưng tôi nghĩ rằng mẫu tiền vệ mà Manchester United cần là một người năng động hơn, có khả năng bao quát nhiều khu vực, linh hoạt, mạnh mẽ và có thể dẫn dắt toàn đội.

Hiện tại Elliot Anderson dường như đang đáp ứng được tất cả các tiêu chí đó. Nhưng tôi nghĩ vẫn còn một vài tài năng trẻ khác mà tôi chưa muốn nêu tên vì không muốn ai khác nhanh chân hơn".

Elliot Anderson, 23 tuổi, gia nhập Nottingham Forest từ Newcastle vào mùa hè năm 2024 và đã có 82 lần ra sân cho đội bóng vùng Midlands. Anh cũng đã bắt đầu sự nghiệp quốc tế trong những mùa giải gần đây, với 6 lần khoác áo đội tuyển Anh.

MU được cho là đã chấp nhận mức giá 80 triệu bảng Anh cho Elliot Anderson. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tiền vệ Elliot Anderson vẫn còn hợp đồng với Nottingham Forest đến năm 2029. Trước đó, có thông tin cho rằng CLB muốn thu về khoảng 80 triệu bảng Anh nếu họ quyết định bán Anderson, một mức giá mà MU đã chấp nhận để có được một trong những mục tiêu hàng đầu của mình.

"Hiện tại tôi chỉ tập trung vào bóng đá, thi đấu và cố gắng cống hiến hết mình cho Nottingham Forest", Elliot Anderson nói hồi đầu mùa giải khi được hỏi về tương lai của mình, "Đó là tất cả những gì tôi đang nghĩ đến".