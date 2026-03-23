Newcastle lên tiếng về việc bán Guimaraes cho MU 23/03/2026 09:59

Ngôi sao đội trưởng của Newcastle, Bruno Guimaraes, tiếp tục được liên hệ chuyển đến MU trước thềm kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ngôi sao người Brazil này nổi lên như một mục tiêu tiềm năng của đội chủ sân Old Trafford.

Manchester United đang được liên hệ mạnh mẽ với việc chiêu mộ một tiền vệ mới khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, và những tin đồn này càng lan rộng kể từ khi có thông tin xác nhận Casemiro sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng của anh hết hạn vào cuối mùa giải.

Một báo cáo từ trang tin UOL của Brazil cho biết MU đã tiến hành đàm phán với đại diện của Guimaraes về khả năng chuyển nhượng trong mùa hè này. Trong khi đó, theo tờ Manchester Evening News, Guimaraes được cho là cầu thủ mà MU đang quan tâm nhờ kinh nghiệm dày dặn tại Premier League, phẩm chất lãnh đạo và mức giá tiềm năng khoảng 70 triệu euro (60,8 triệu bảng Anh).

Thời gian gần đây, có nhiều thông tin cho thấy MU đã đàm phán vụ chuyển nhượng Guimaraes. ẢNH: MIRROR/GETTY

Đây là số tiền mà Manchester United được cho là có thể chi trả trong mùa hè này, mặc dù chưa có thông tin nào cho biết liệu "Quỷ đỏ" thành Manchester có đưa ra lời đề nghị cho Newcastle để chiêu mộ tiền vệ ngôi sao của họ hay không.

Hiện tại, Guimaraes đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo, khiến tiền vệ này vắng mặt trong 11 trận đấu gần đây nhất của Newcastle trên mọi đấu trường. Cầu thủ người Brazil chưa ra sân cho "Chim chích chòe" kể từ ngày 10-2 và hôm Chủ nhật đã xác nhận mình bị quai bị.

HLV của Newcastle Eddie Howe đã được hỏi về những tin đồn gần đây liên quan đến việc MU chiêu mộ Guimaraes, đặc biệt là những tuyên bố về việc các cuộc thảo luận về thương vụ chuyển nhượng đã diễn ra.

“Tôi nghĩ mình không cần phải trả lời điều đó. Việc đó chỉ lãng phí sức lực của tôi thôi”, HLV Eddie Howe của Newcastle khẳng định, “Bruno Guimaraes là đội trưởng của chúng tôi và hiện tại cậu ấy đang hoàn toàn tập trung vào công việc. Guimaraes đang bị chấn thương, điều duy nhất cậu ấy quan tâm là hồi phục thể lực".

Guimaraes đang nghỉ thi đấu vì chấn thương. ẢNH: NEWCASTLE

Eddie Howe nói thêm: "Tôi sẽ nói thẳng thừng, đối với tôi đó là một câu chuyện vô nghĩa. Liệu đó có phải là vấn đề đối với chúng tôi không? Tôi không nhất thiết nghĩ đó là vấn đề đối với chúng tôi. Nhưng tôi cho rằng đó là tin không mấy dễ chịu, đó là cách diễn đạt tốt nhất. Bạn không muốn các cầu thủ bị phân tâm, tôi không biết họ sẽ tiếp thu được bao nhiêu thông tin đó.

Đối với tôi, đây không phải là lúc để nghĩ về điều đó. Vào mùa hè, bạn có thể hiểu rõ hơn những câu chuyện đó vì kỳ chuyển nhượng đang mở cửa. Việc nói rằng đội trưởng của chúng tôi đang đàm phán với một CLB khác là hoàn toàn thiếu tôn trọng Bruno Guimaraes, hơn hết, cậu ấy hoàn toàn tận tâm với nơi này".