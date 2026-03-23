Arteta mắc sai lầm nghiêm trọng khiến Arsenal phải trả giá 23/03/2026 10:29

HLV Mikel Arteta của Arsenal đã bị giới chuyên môn chỉ trích vì lựa chọn thủ môn Kepa Arrizabalaga bắt chính thay vì David Raya trong trận chung kết Carabao Cup với Man City sau sai lầm tai hại của thủ môn này.

Cựu danh thủ, chuyên gia bóng đá Jamie Redknapp đã chỉ trích HLV Mikel Arteta sau thất bại 0-2 của Arsenal trước Manchester City trong trận chung kết Carabao Cup trên sân Wembley, bởi quyết định để Kepa Arrizabalaga bắt chính của HLV người Tây Ban Nha đã phản tác dụng.

David Raya là thủ môn số 1 của Arsenal nhưng Kepa vẫn giữ được vị trí trong đội hình trong trận chung kết tại Wembley sau khi bắt chính trong mọi trận đấu trước đó ở Carabao Cup mùa này. Thật không may cho cựu thủ môn của Chelsea, chính sai lầm của Kepa ở phút thứ 60 đã biếu không cho Nico O'Reilly bàn thắng mở tỷ số cho Manchester City.

Tình huống Kepa mắc sai lầm trong bàn mở tỉ số của Man City. ẢNH: MIRROR/GETTY

Ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của Man City Nico O'Reilly đã ghi bàn thắng thứ hai bằng cú đánh đầu chỉ bốn phút sau đó ấn định chiến thắng 2-0, qua đó khiến cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 5 năm của Arsenal kéo dài. Và Redknapp đã nhanh chóng chất vấn Arteta sau tiếng còi mãn trận, nói rằng việc chọn Kepa thay vì Raya là một "sai lầm nghiêm trọng".

"Tôi biết mọi người sẽ nói đó là do tình cảm vì Kepa đã thi đấu ở những vòng đấu trước ở Carabao Cup, nhưng Kepa không giỏi bằng Raya - đó là lý do tại sao cậu ấy là thủ môn số 2", Redknapp nói trên Sky Sports, "Vậy tại sao trong một trận chung kết lớn, khi bạn đang cố gắng giành chiến thắng, sau một thời gian dài không vô địch, bạn lại quyết định chọn anh ta. Bạn phải chịu trách nhiệm về điều đó; đó là một sai lầm nghiêm trọng.

Tôi không nói Kepa là một thủ môn tồi, nhưng anh ấy không giỏi bằng Raya và điều đó đã phản tác dụng rất lớn. Bạn có thể nói James Trafford (của Man City) cũng không phải là thủ môn số 1, nhưng anh ấy đã thực hiện ba pha cứu thua xuất sắc và sau đó hầu như không gặp phải pha bóng nguy hiểm nào”.

Redknapp khẳng định Arsenal thua Man City vì HLV Mikel Arteta chọn Kepa bắt chính thay vì Raya. ẢNH: SKY SPORTS

Trong khi đó, cựu danh thủ của Man City Micah Richards nói thêm: "Tôi nghĩ anh nói đúng. Khi anh hỏi về thủ môn lúc đầu, Trafford được đưa về với tư cách là thủ môn số 1 của Man City, cậu ấy đã sẵn sàng, chỉ là Donnarumma xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng vào phút cuối thôi.

Sự khác biệt giữa Raya và Kepa quá lớn, nên trong một trận đấu lớn, bạn sẽ nghĩ, "phải chọn Raya". Chúng ta có thể bàn về chuyện này sau trận đấu, nhưng lý do chính khiến Arsenal thua Manchester City là vì chọn Kepa thay vì Raya".