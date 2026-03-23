Kịch bản 7 CLB Premier League tham dự Champions League 23/03/2026 10:59

Cơ hội để các CLB của Premier League thống trị Champions League mùa giải tới là rất rộng mở. Điều đáng ngạc nhiên là có tới 7 đội bóng Anh có tiềm năng cạnh tranh ở giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa tới, điều lần đầu tiên trong lịch sử xảy ra.

Tình huống này xuất hiện sau khi LĐBĐ châu Âu (UEFA) xác nhận khả năng có thêm suất tham dự Champions League cho giải Ngoại hạng Anh thông qua hệ thống European Performance Spot (EPS). Mặc dù một số CLB Anh đã có màn trình diễn không mấy thuyết phục ở vòng 16 đội Champions League mùa này, vị trí của Anh trên bảng xếp hạng hệ số UEFA vẫn rất mạnh.

Điều này mở ra cơ hội rất lớn cho Ngoại hạng Anh để giành thêm một suất tham dự Champions League mùa giải 2026 - 2027.

Các suất bổ sung từ hệ số UEFA

Hiện tại, Anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số UEFA với khoảng cách khá lớn so với các đối thủ. Vị trí này gần như chắc chắn giúp Premier League giành thêm một suất tham dự Champions League mùa tới, trong khi họ đã có 4 suất "cứng" mỗi mùa giải.

Như vậy, 5 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh có cơ hội trực tiếp giành vé tham dự Champions League mùa giải tới. Mùa giải trước, một tình huống tương tự đã xảy ra khi Newcastle United được hưởng lợi từ suất bổ sung.

Nếu vô địch Champions League mùa này, Liverpool sẽ tiếp tục tham dự mùa tới, bất chấp kết quả ở Premier League ra sao. ẢNH: AFP

2. Con đường đến Champions League tiếp tục rộng mở với bóng đá Anh

Bên cạnh năm đội dẫn đầu Premier League, còn có hai con đường khác có thể làm tăng số lượng đại diện Anh tham dự Champions League mùa tới. Theo đó Aston Villa vẫn có thể giành suất tham dự Champions League mùa tới bằng cách vô địch Europa League mùa này.

Tương tự, Liverpool cũng có thể giành vé nếu họ vô địch Champions League mùa này. Nói cách khác, 2 đội vô địch Champions League và Europa League sẽ nghiễm nhiên có suất dự Champions League.

Khi đó, tình huống thú vị lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá xảy ra là một quốc gia có đến 7 CLB dự Champions League trong cùng 1 mùa giải. Điều này có thể xảy ra nếu Liverpool vô địch Champions League và kết thúc ở vị trí thứ năm Premier League, trong khi Aston Villa vô địch Europa League và kết thúc ở vị trí thứ sáu Premier League.

Trong trường hợp như vậy, suất tham dự Champions League sẽ được dành cho đội xếp thứ bảy tại Premier League. Hiện tại, vị trí đó đang thuộc về Brentford, đội bóng đã có màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải này.

3. Hiệu ứng domino

Nếu kịch bản 7 đội bóng Anh tham dự Champions League thực sự xảy ra, việc phân bổ vé tham dự các giải đấu châu Âu khác cũng sẽ thay đổi.

Suất tham dự Europa League của Anh có thể được chuyển cho đội xếp thứ tám và nhà vô địch FA Cup. Trong khi đó, suất tham dự UEFA Conference League của Anh có thể bị loại bỏ hoặc chuyển cho vị trí khác, tùy thuộc vào kết quả chung cuộc. Các CLB như Brighton, Fulham và Newcastle United vẫn còn cơ hội hưởng lợi từ hiệu ứng domino này.