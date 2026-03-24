MU lên kế hoạch chiêu mộ siêu sao của Real Madrid 24/03/2026 07:30

(PLO)- MU nhắm đến một cầu thủ khác của Real Madrid khi quá trình tái thiết tuyến giữa bắt đầu sau sự ra đi của Casemiro.

MU đã bắt đầu xây dựng những kế hoạch lớn trước kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2026. Trọng tâm chính của đội chủ sân Old Trafford là tuyến giữa, nơi chắc chắn sẽ trải qua những thay đổi đáng kể. Sự ra đi của Casemiro vào cuối mùa giải đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cải tổ này. Tiền vệ người Brazil sẽ rời Old Trafford, buộc ban lãnh đạo phải nhanh chóng tìm một người thay thế phù hợp.

Hơn nữa, tương lai của Manuel Ugarte cũng không chắc chắn, vì phong độ của tiền vệ người Uruguay này không đáp ứng được kỳ vọng của Manchester United. Tình hình này gần như chắc chắn đồng nghĩa với việc Manchester United sẽ phải chi một khoản tiền đáng kể để tăng cường tuyến giữa.

Trong những tuần gần đây, một số cái tên đã được liên hệ với Manchester United, một trong số đó được nhắc đến là tiền vệ người Pháp Eduardo Camavinga của Real Madrid.

Casemiro sẽ rời MU vào cuối mùa này. ẢNH: EPA

Camavinga lọt vào tầm ngắm của giới chuyên môn

Camavinga được cho là mục tiêu nghiêm túc của MU cho mùa giải tới. Ngôi sao 23 tuổi người Pháp này được xem là mẫu cầu thủ lý tưởng để tăng cường tuyến giữa cho MU nhờ năng lượng, tốc độ và kinh nghiệm trong những trận đấu lớn.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid từ Stade Rennais vào năm 2021, Camavinga đã có hơn 200 lần ra sân cho Real Madrid trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, vai trò của Camavinga mùa này không phải lúc nào cũng là vị trí đá chính. Camavinga chỉ đá chính 12 trận ở La Liga và được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm hậu vệ trái và tiền vệ cánh.

Tình hình không tốt của Camavinga tại Real Madrid đã mở ra cơ hội cho các CLB khác chiêu mộ anh. Real Madrid được cho là sẵn sàng xem xét các lời đề nghị trên 43 triệu bảng Anh, mặc dù chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về tương lai của Camavinga.

2. Cạnh tranh gay gắt với Liverpool và Chelsea

MU không phải là đội duy nhất theo đuổi Camavinga. Hai đối thủ tại Premier League của "quỷ đỏ" là Liverpool và Chelsea cũng đang theo dõi tình hình của tiền vệ này. Thậm chí có thông tin cho rằng Liverpool đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Camavinga. Dự án của đội bóng và những thay đổi tiềm năng ở vị trí HLV của Liverpool có thể là những yếu tố hấp dẫn.

Tên của Xabi Alonso đã được nhắc đến như một ứng cử viên tiềm năng thay thế Arne Slot tại Anfield, điều này có thể ảnh hưởng đến hướng đi trong chính sách chuyển nhượng của Liverpool. Mặt khác, Liverpool thực sự đang lên kế hoạch cải tổ đội hình sau một mùa giải đáng thất vọng. Việc họ chiêu mộ một tiền vệ phòng ngự là ưu tiên hàng đầu.

3. Champions League là yếu tố quyết định

Cơ hội chiêu mộ Camavinga của MU phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn của họ mùa giải này. Một suất tham dự Champions League của MU có thể là yếu tố then chốt trong việc thu hút cầu thủ này.

MU có cơ hội chiêu mộ Camavinga thay thế cho Casemiro. ẢNH: EPA

Nếu không có suất dự giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB mùa tới, Manchester United có nguy cơ bị các CLB khác "cướp mất" những mục tiêu đầy triển vọng của họ.

Hơn nữa, những biến động tại Liverpool cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc cạnh tranh. Với khả năng Wataru Endo ra đi và tương lai không chắc chắn của Alexis Mac Allister và Curtis Jones, nhu cầu tăng cường một tiền vệ của Liverpool càng trở nên cấp thiết hơn.

Với rất nhiều yếu tố liên quan, vụ chuyển nhượng Camavinga được dự đoán sẽ là một trong những chủ đề nóng nhất của kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới. Đối với Manchester United, đây không chỉ là một vụ chuyển nhượng đơn thuần, mà còn là một phần trong nỗ lực tái thiết đội bóng và trở lại thi đấu ở cấp độ cao nhất.