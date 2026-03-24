Zidane đạt thỏa thuận về công việc mới sau tin đồn liên hệ với MU 24/03/2026 12:31

(PLO)- Zinedine Zidane từ lâu đã được liên hệ với việc chuyển đến MU, nhưng dường như HLV người Pháp sẽ không đến Old Trafford nữa mà thay vào đó nhận được một lời mời công việc khác.

Zinedine Zidane sắp trở thành HLV trưởng mới của đội tuyển Pháp, và việc bổ nhiệm dường như đã được tiến hành. Cựu ngôi sao của Real Madrid và Juventus không có công việc kể từ khi rời Bernabeu lần thứ hai vào năm 2021.

Zidane thường xuyên được đồn đoán sẽ tiếp quản vị trí HLV trưởng của Manchester United, trong khi đội tuyển quốc gia Pháp từ lâu đã rất ngưỡng mộ ông. Và dường như Zidane cuối cùng cũng có thể trở lại băng ghế huấn luyện trong những tháng tới. Theo tờ Le Parisien (Pháp), HLV 53 tuổi Zidane đã đạt được thỏa thuận miệng để tiếp quản vị trí của Didier Deschamps sau World Cup 2026 mùa hè này.

Cập nhật về quá trình tìm kiếm HLV trưởng mới, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo cho biết thông báo có thể sẽ sớm được đưa ra. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro, ông Philippe Diallo nói: "Vâng, tôi biết tên người đó".

Deschamps sẽ rời tuyển Pháp sau World Cup 2026 và nhiều khả năng được thay thế bởi Zidane. ẢNH: MIRROR/GETTY

Philippe Diallo nói thêm: "Cần một người có hồ sơ đáp ứng được nhiều tiêu chí và cũng có thể nhận được sự ủng hộ từ người dân Pháp, bởi vì đội tuyển bóng đá Pháp này là đội bóng của người dân Pháp".

Chủ tịch FFF cũng xác nhận rằng họ đã nhận được "ít hơn năm đơn xin việc", và tất cả những người quan tâm đến vị trí HLV tuyển Pháp đều là người Pháp. Pháp sẽ đối đầu với Na Uy, Senegal và đội thắng cuộc trong trận play-off liên liên đoàn tại World Cup mùa hè này dưới sự dẫn dắt của Deschamps, người sẽ rời đi sau World Cup.

Trước đó, Zidane từng bóng gió về việc trở lại nghiệp huấn luyện vào đầu mùa giải này. Zidane nói: "Điều đó sẽ sớm xảy ra. Rất sớm thôi". Zidane nói thêm: "Tôi muốn một ngày nào đó trở thành HLV trưởng của đội tuyển Pháp. Chắc chắn tôi sẽ trở lại với công việc huấn luyện".

Một trong những đồng đội cũ của Zidane là Nicolas Anelka trước đó đã đưa ra nhận định về việc Zidane dẫn dắt đội tuyển Pháp và cho rằng ông sẽ là một sự lựa chọn xuất sắc.

Zidane nhiều lần từ chối MU nhưng vẫn xuất hiện nhiều tin đồn liên hệ ông với "quỷ đỏ". ẢNH: MIRROR/GETTY

Nicolas Anelka nói: "Tôi không biết liệu đó có phải là thông tin chính thức hay không, nhưng tôi nghĩ đó sẽ là Zidane. Mọi người đều nói đó sẽ là ông ấy, và ông ấy là sự lựa chọn tốt nhất; ông ấy đã chứng minh điều đó ở Real Madrid. Ông ấy là một HLV giỏi. Ông ấy sẽ là một người lãnh đạo tốt cho các cầu thủ Pháp".

Mặc dù Zidane dự kiến ​​sẽ trở lại nghiệp huấn luyện trong những tháng tới, Manchester United vẫn cần đưa ra quyết định về người dẫn dắt đội bóng tại Old Trafford. Michael Carrick đã được bổ nhiệm làm người kế nhiệm Ruben Amorim hồi đầu mùa giải và ông đã gây ấn tượng với 7 chiến thắng trong 10 trận đấu tại Premier League - giúp Quỷ đỏ đứng thứ ba trên bảng xếp hạng trước kỳ nghỉ quốc tế cuối cùng của mùa giải.