Lãnh đạo MU sẽ bị xử nếu không bổ nhiệm Carrick 24/03/2026 13:08

Cựu danh thủ của MU, Liverpool và tuyển Anh Michael Owen đã cảnh báo ban lãnh đạo MU sẽ bị "xử tử" nếu họ loại bỏ Michael Carrick vào cuối mùa giải và người thay thế anh ta lại có thành tích tệ hại tại Old Trafford.

Carrick đã chứng minh được khả năng của mình để tiếp tục dẫn dắt Manchester United sau khi thắng 7 và hòa 2 trong 10 trận đầu tiên, giúp "quỷ đỏ" tiến gần hơn đến một suất tham dự Champions League mùa tới, khi đang ở vị trí thứ ba Premier League.

Owen "vô cùng ngạc nhiên" khi một số người như Roy Keane và Gary Neville lại có những lo ngại về việc người đồng đội cũ của họ là Carrick được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức sau hàng loạt lần bổ nhiệm không thành công kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Cựu danh thủ 46 tuổi này tin rằng đồng chủ sở hữu "quỷ đỏ" Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo MU sẽ mắc phải một sai lầm lớn nếu không cho phép Carrick tiếp tục công việc tốt đẹp của mình tại Old Trafford.

Owen đang làm rất tốt công việc tại MU. ẢNH: EPA

Owen nói: "Hãy tưởng tượng nếu bạn sa thải Michael Carrick, cứ tưởng tượng xem, và bạn đưa vào một người nào đó vào, tôi không quan tâm đó là ai, thậm chí là một người sinh ra đã là nhà vô địch, một người mà họ đã từng có, kiểu HLV như vậy. Hãy tưởng tượng nếu mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ, bắt đầu diễn biến xấu đi; ban lãnh đạo sẽ bị chỉ trích dữ dội.

Tôi vô cùng kinh ngạc khi một số người lại nói không, họ không nên bổ nhiệm Carrick. Thật kinh ngạc. Tại sao đây lại là một câu hỏi? Tôi không hiểu. Tôi không nói rằng, “hãy ký hợp đồng 10 năm với anh ta, mọi thứ sẽ hoàn hảo”. Nhưng trời ơi, anh ta còn có thể làm gì hơn nữa? Bạn chỉ cần để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Đội MU hiện đang trên đà trở lại. Tại sao bạn lại phải can thiệp vào bất cứ điều gì?".

Owen nói thêm: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc Carrick được giữ lại công việc này. Đã bao lâu rồi kể từ khi Sir Alex Ferguson rời MU? Khoảng 12 năm rồi. Họ đã thử mọi cách: những HLV giỏi, như Louis Van Gaal, rồi Jose Mourinho, David Moyes... Sau đó, họ chuyển sang chiêu mộ các cựu cầu thủ và trao cơ hội cho những người như Solskjaer.

Rồi họ lại đi hơi lệch hướng một chút và bổ nhiệm thêm một hoặc hai người khác. Chẳng hạn như HLV trẻ người Bồ Đào Nha đang lên Amorim, hay Ralf Rangnick. Họ đã thử gần như mọi thứ, và sau 12 năm cố gắng và thất bại, cuối cùng họ cũng tìm được người có thể khai thác được hết tiềm năng của các cầu thủ. Họ đang thắng trận, họ đang tiến bộ, một số cầu thủ đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong nhiều năm qua.

Owen khẳng định Carrick là người phù hợp với MU. ẢNH: EPA

Làm sao mà ai đó lại có thể nói rằng Carrick không nên tiếp tục chứ? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Bạn cho đi. Họ ký với anh ta hợp đồng hai năm. Mùa giải tiếp theo, trong ba bốn tháng đầu tiên anh ta thua mọi trận đấu và hoàn toàn vô dụng. Anh ta có thể phải rời câu lạc bộ.

Không phải lúc nào cũng phải gắn bó với một người trong 10 năm. Đây cũng không phải là quyết định lớn nhất từ ​​trước đến giờ. Carrick đang làm tốt, tại sao không để mọi chuyện tiếp tục? Những gì chúng ta đang chứng kiến ​​từ MU thực sự không thể tin được.

Nếu giải đấu bắt đầu khi Carrick tiếp quản, MU sẽ đứng đầu bảng xếp hạng Premier League. Bây giờ, chúng ta đang nói về giai đoạn mà giải đấu đã đi được một phần ba chặng đường. Bạn sẽ tự hỏi, liệu họ có thể vô địch giải đấu không?".

Carrick và đội ngũ trợ lý của ông tại MU đã khai thác tối đa khả năng của Benjamin Sesko, người đã ghi 8 bàn trong 11 trận gần đây nhất kể từ khi Ruben Amorim bị sa thải, trong đó có 3 bàn dưới thời HLV tạm quyền Darren Fletcher.

Tuy nhiên, Owen coi bản hợp đồng trị giá 73,7 triệu bảng Anh của MU trong mùa hè này chỉ là một cầu thủ dự bị và tin rằng CLB cần nâng cấp đội hình để có cơ hội giành chức vô địch trong vài năm tới.

Sesko liên tục ghi bàn cho MU. ẢNH: EPA

"Theo tôi, Sesko không phải là giải pháp lâu dài", Owen cho biết, "Cậu ấy không phải lúc nào cũng là tiền đạo trung phong của Manchester United. Cậu ấy là một cầu thủ đắt giá, có thể tiến bộ hơn nữa và trở thành một phần quan trọng của đội, nhưng đồng thời, nếu Manchester United thi đấu trận đấu quan trọng nhất mùa giải vào ngày mai, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đá chính.

Nếu Manchester United muốn trở lại vị thế mà họ cảm thấy xứng đáng và cạnh tranh chức vô địch, tôi không nghĩ Sesko là tiền đạo cắm mà bạn có thể đặt hết hy vọng vào mùa giải này. Vâng, thể lực của Sesko đã tốt hơn. Thật tuyệt khi thấy điều đó vì thật không dễ chịu khi đặt câu hỏi, "Tôi thấy ai đó đang gặp khó khăn?". Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ có sự nâng cấp nào đó trong một hoặc hai năm tới, hoặc khi nào có người phù hợp.

Thật tuyệt khi giờ đây Sesko có thể tạo ảnh hưởng đến toàn đội và ghi những bàn thắng quan trọng. Nhưng tôi không nói rằng, "ồ, mọi thứ giờ đã tuyệt vời và Sesko sẽ giúp họ giành chức vô địch Premier League". Sesko đã cải thiện được phong độ, lấy lại sự tự tin và đột nhiên trở thành một nhân tố quan trọng đối với đội, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước".