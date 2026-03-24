Ngôi sao của MU được mệnh danh là Saka dính chấn thương nghiêm trọng 24/03/2026 13:33

(PLO)- Ngôi sao trẻ của MU, người được mệnh danh là "Bukayo Saka tiếp theo", gặp phải chấn thương nghiêm trọng.

Bendito Mantato, tài năng trẻ của MU, nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải do chấn thương mắt cá chân gặp phải khi thi đấu cho đội U-21 của Quỷ đỏ. Bendito Mantato dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải.

Bendito Mantato, 18 tuổi, bị chấn thương sau khi vào sân từ băng ghế dự bị cho đội U-21 Manchester United trong trận đấu với Chelsea hồi đầu tháng. Tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin rằng tài năng trẻ này hiện đang phải mang giày bảo hộ và mùa giải của tài năng trẻ này coi như đã kết thúc.

Bendito Mantato có mặt trong đội hình xuất phát ở các trận đấu với Peterborough, Derby County và Oxford United ở giai đoạn đầu của giải đấu, nhưng đã phải ngồi trên khán đài khi đội U-18 Manchester United giành chiến thắng trước Sunderland ở tứ kết.

Sao trẻ của MU Mantato dính chấn thương nghiêm trọng phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải này.

Đội U-18 MU sẽ đối đầu với Crystal Palace ở bán kết Cúp Thanh niên sắp tới. Nếu các cầu thủ trẻ đầy triển vọng của MU tiến vào vòng tiếp theo, họ có thể gặp Manchester City trong một trận chung kết "thu nhỏ" giữa hai đội bóng thành Manchester tại sân Etihad, dù không có Mantato.

Bendito Mantato là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của học viện đào tạo trẻ Manchester United. Ban đầu, Mantato chơi ở vị trí hậu vệ trái trong các trận đấu của học viện, nhưng dần chuyển sang chủ yếu chơi ở cánh phải, và phong cách chơi của ANH đã được so sánh với Bukayo Saka , người cũng bắt đầu sự nghiệp của mình ở vị trí hậu vệ.

Mùa giải trước, HLV Ruben Amorim đã điền tên Mantato vào đội hình thi đấu của MU cho cả hai trận lượt đi và lượt về vòng bán kết Europa League gặp Athletic Bilbao. Sau đó, Mantato được chọn vào đội 1 của "quỷ đỏ" tham dự chuyến du đấu tại Hoa Kỳ và có trận ra mắt đội một gặp Wolves vào tháng 12 năm ngoái.

Cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ này sẽ nỗ lực hồi phục chấn thương kịp thời để góp mặt trong đội hình du đấu trước mùa giải của Manchester United mùa hè này, vốn sẽ có nhiều cầu thủ trẻ hơn bình thường do World Cup 2026 diễn ra. Trong sự nghiệp của mình, Mantato đã từng khoác áo các đội tuyển U-16, U-17 và U-18 của Anh.