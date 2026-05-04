Pep Guardiola nói thẳng về việc chia tay Man City 04/05/2026 15:17

(PLO)- HLV Pep Guardiola lên tiếng mạnh mẽ về tương lai tại Manchester City giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng đội chủ sân Etihad đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày ông ra đi.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha Pep Guardiola khẳng định ông vẫn còn nguyên cảm hứng làm việc và chưa hề đánh mất động lực sau gần một thập kỷ gắn bó với Man City.

Guardiola hiện còn một năm hợp đồng với đội bóng Anh. Dù vậy, truyền thông cho rằng ban lãnh đạo Man City đã tính đến phương án kế nhiệm, trong đó Enzo Maresca được nhắc đến như một ứng viên sáng giá. Tuy nhiên, Pep không để những thông tin bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự tập trung của mình.

Man City chuẩn bị làm khách trên sân Hill Dickinson của Everton với mục tiêu rút ngắn khoảng cách 6 điểm với Arsenal, đội đang dẫn đầu bảng và đã thi đấu nhiều hơn hai trận. Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vì thế vẫn còn rất căng thẳng.

Man City đang dốc sức cho màn chạm trán Everton để chạy đua vô địch. Ảnh: EPA.

Pep Guardiola cho biết ông không thể ở lại một CLB suốt 10 năm, dù giành nhiều danh hiệu, nếu nơi đó không có môi trường làm việc tuyệt vời. Theo Pep, điều khiến ông hài lòng nhất hiện tại không chỉ là kết quả trên sân, mà là cảm giác mỗi ngày vẫn muốn đến trung tâm huấn luyện, kể cả trong những ngày nghỉ.

HLV người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh văn hóa ổn định là nền tảng giúp Man City duy trì vị thế trong nhiều năm. Ông lấy ví dụ từ Ilkay Gundogan, người từng trở lại từ Barcelona và nhận xét rằng Man City đang ở đẳng cấp rất cao. Với Guardiola, đó là dấu hiệu cho thấy CLB đang đi đúng hướng.

Pep Guardiola cho rằng sự ổn định về chiến thuật, hệ thống vận hành, lực lượng cầu thủ và đội ngũ huấn luyện đã giúp Man City liên tục góp mặt ở Champions League trong hơn một thập kỷ. Chính “bong bóng” chuyên nghiệp ấy tạo ra cảm giác thoải mái và thúc đẩy mọi người cạnh tranh ở mức cao nhất.

Ông thầy người Tây Ban Nha căng sức cho màn đối đầu với đàn em Arteta của Arsenal. Ảnh: EPA.

Nhìn lại mùa giải, Guardiola thừa nhận áp lực vẫn luôn tồn tại trước mỗi trận đấu. Dù vậy, ông cảm thấy bình tĩnh hơn so với mùa trước, thời điểm Man City từng đứng trước nguy cơ lỡ vé Champions League. Ông nói viễn cảnh đó từng khiến mình rất nặng lòng.

Mùa này, Man City đã vô địch League Cup, lọt vào chung kết FA Cup và vẫn bám đuổi Arsenal trong cuộc đua Ngoại hạng Anh. Dù tiếc vì không tiến sâu hơn ở Champions League, Guardiola xem đó là bài học quan trọng cho mùa giải tới. Với nguồn năng lượng hiện tại, Pep cho thấy ông vẫn chưa sẵn sàng khép lại triều đại tại Etihad.