Tuyển Việt Nam, Thái Lan nhóm 3, Indonesia, Singapore nhóm 4 tại Asian Cup 2027 04/05/2026 14:24

(PLO)- AFC vừa phân nhóm hạt giống cho Asian Cup 2027, theo đó tuyển Việt Nam và Thái Lan vào cùng nhóm, phía trên Indonesia và Singapore.

AFC vừa phân nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm 6 bảng đấu Asian Cup 2027. Kết quả, tuyển Việt Nam (hạng 99 FIFA) cùng Thái Lan (93) ở nhóm hạt giống số 3, trong khi Indonesia và Singapore ở nhóm hạt giống 4.

Lễ bốc thăm Asian Cup 2027 bị hoãn 1 lần do cuộc chiến tại Trung Đông. Nay AFC đã ấn định tối ngày 9-5 (giờ địa phương) tức vào khoảng 1 giờ sáng ngày 10-5 theo giờ Việt Nam. Lễ bốc thăm diễn ra tại cung điện Salwa, Riyadh, Saudi Arabia.

Có 24 đội tham dự chia làm 6 bảng tại vòng chung kết Asian Cup 2027 nên mỗi nhóm hạt giống có 6 đội. Khu vực Đông Nam Á có bốn đại diện góp mặt gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Indonesia. Riêng tuyển Indonesia nhờ vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026 nên không trải qua vòng loại cuối. Ba đại diện Đông Nam Á còn lại đều nhất các bảng đấu của mình.

AFC dựa trên thứ hạng FIFA tháng gần nhất để phân nhóm hạt giống.

Theo đó, Việt Nam (hạng 99) Thái Lan (93) ở cùng nhóm hạt giống số 3 với Trung Quốc (94), Bahrain, Palestine, Tajikistan.

Trong khi đó, Indonesia (122) và Singapore (147)... đều ở nhóm hạt giống cuối, số 4. Nhóm này có tuyển Triều Tiên do không thi đấu giao hữu nên có thứ hạng 118.

AFC phân nhóm hạt giống như sau:

Nhóm 1: Saudi Arabia (thứ hạng FIFA: 61), Nhật Bản (18), Iran (21), Hàn Quốc (25), Úc (27), Uzbekistan (50).

Nhóm 2: Qatar (55), Iraq (57), Jordan (63), UAE (68), Oman (79), Syria (84).

Nhóm 3: Bahrain (91), Thái Lan (93), Trung Quốc (94), Palestine (95), Việt Nam (99), Tajikistan (103).

Nhóm 4: Kyrgyzstan (107), Triều Tiên (118), Indonesia (122), Kuwait (134), Singapore (147), Lebanon (108), Yemen (149).

Với cách phân bổ các nhóm hạt giống thế này, 4 đại diện Đông Nam Á đều có thể rơi vào bảng tử thần. Ngoài nhóm 1 và 2 các đội tuyển rất mạnh thì nhóm 4, nhóm thấp nhất nhưng hiện diện nhiều đội tuyển không hề yếu như Triều Tiên, Indonesia, Yemen, Lebanon...