Tuyển Việt Nam hồi hộp chờ AFC bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 15/04/2026 16:33

(PLO)- Ngày 9-5, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ cho fans biết đối thủ của tuyển Việt Nam là ai để cạnh tranh ở giải châu lục.

Ngày 9-5, AFC mới tiến hành bốc thăm vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, nơi có 24 đội chia làm sáu bảng đấu. Và như thế, tuyển Việt Nam phải chờ đợi thêm để biết đối thủ cạnh tranh vào vòng 16 đội.

Trước đây theo lịch cũ, AFC ấn định ngày 11-4 sẽ bốc thăm tại Riyadh, Saudi Arabia. Tuy nhiên, tình hình chiến sự Trung Đông phức tạp khiến AFC hoãn và nay tổ chức bóng đá châu Á này đã ấn định lại ngày 9-5.

Địa điểm diễn lễ bốc thăm ngày 9-5 vẫn tại Riyadh, cụ thể là tại quận At-Turaif, nơi có di sản văn hóa Unesco.

Tuyển Việt Nam toàn thắng vòng bảng trong đó gồm 2 trận thắng Malaysia lượt đi 3-0 và lượt về 3-1. Ảnh: AFC.

AFC cũng khuyến cáo các LĐBĐ quốc gia cũng tiếp tục theo dõi những diễn biến mới. Nếu điều kiện chiến sự Trung Đông trở nên phức tạp thì có khi lại hoãn tiếp.

Đáng chú ý việc hoãn bốc thăm từ 11-4 sang 9-5 có thể tác động lên Việt Nam theo chiều hướng khác đi. Ví nếu như lễ bốc thăm diễn ra 11-4 thì khi đó Việt Nam đang có thứ hạng 99 FIFA, có thể rơi vào nhóm hạt giống số 3. Việc hoãn sang ngày 9-5, chưa biết bóng đá Việt Nam có thứ hạng như thế nào để phân nhóm hạt giống.

Tuyển Thái Lan cũng góp mặt ở Asian Cup 2027. Ảnh: AFC.

Hồi tháng 3, Việt Nam vọt lên 9 bậc được FIFA khen ngợi và trở thành quốc gia có bước nhảy cao nhất trong tháng.

VCK Asian Cup 2027 có bốn đại diện Đông Nam Á gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Cuộc chơi lớn châu Á diễn ra năm 2027 từ ngày 7-1 đến 5-2.