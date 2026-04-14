Nóng: FIFA chốt vụ Iran góp mặt ở World Cup 2026 14/04/2026 18:29

(PLO)- FIFA đã lên tiếng dập tắt hàng loạt đồn đoán về khả năng tổ chức thêm vòng play off để tìm đội thay thế Iran tại vòng chung kết World Cup 2026 khi họ rơi vào bảng đấu ở Mỹ.

Trong lúc tương lai của đội tuyển Iran tại cuộc chơi lớn World Cup 2026 vẫn gây tranh cãi, cơ quan quản lý bóng đá thế giới khẳng định hiện chưa có bất kỳ kế hoạch mới nào liên quan đến suất tham dự của họ. Điều này đồng nghĩa với việc những tin đồn về một “cửa sống” bất ngờ cho các đội khác vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán.

Nguồn cơn của làn sóng bàn tán xuất phát từ một bài đăng trên mạng xã hội X của nhà báo Luiz Carlos Largo từ ESPN. Trong nội dung được chia sẻ, ông cho rằng tuyển Ý vẫn còn cơ hội cuối cùng để góp mặt tại World Cup 2026.

Theo lập luận này, FIFA được cho là đang cân nhắc một loạt trận play off bổ sung với sự góp mặt của hai đội châu Âu và hai đội châu Á. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể những đội nào sẽ tham gia vào kịch bản đó.

FIFA không tổ chức vòng play off chọn đội thay thế Iran như tin đồn. Ảnh: EPA.

Dù vậy, thông tin từ phía FIFA lại cho thấy bức tranh hoàn toàn khác. Theo nguồn tin nội bộ, hiện chưa có bất kỳ thay đổi nào trong cách FIFA nhìn nhận tư cách tham dự của Iran. Tổ chức này vẫn đang chờ kết quả cuộc gặp với Liên đoàn bóng đá Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ, nên về mặt chính thức, Iran vẫn được xem là một đội đã có suất dự Cúp thế giới 2026.

Điểm đáng chú ý là FIFA cũng đã bác bỏ đề xuất chuyển địa điểm thi đấu của Iran từ Mỹ sang Mexico. Chính chi tiết này càng khiến tình hình trở nên nhạy cảm, bởi căng thẳng liên quan giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục làm dấy lên nhiều lo ngại về yếu tố an toàn trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Người hâm mộ bóng đá Iran vẫn chờ quyết định cuối cùng đội tuyển của họ có tham gia ngày hội lớn nhất hành tinh tại Mỹ hay không. Ảnh: EPA.

Từ đó, hàng loạt tin đồn bắt đầu xuất hiện, xoay quanh khả năng Iran bị thay thế bởi một đội tuyển khác. Tuyển Ý là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, bên cạnh UAE và Oman. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi kịch bản thay người đều chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Theo thông tin hiện có, Iran vẫn nằm ở bảng G của World Cup 2026 và dự kiến sẽ lần lượt chạm trán New Zealand, Bỉ và Ai Cập.