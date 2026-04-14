Tuyệt phẩm bàn thắng cú đá vắt chéo, nộp ngay hồ sơ ứng viên giải Puskas 14/04/2026 12:51

(PLO)-Đá trung vệ nhưng Maghreb Fez lại có tuyệt phẩm bàn thắng đá vắt chéo từ cú đứt điểm mà phẩm chất như Ronaldinho, Balotelli mới dám nghĩ tới.

Hàng năm FIFA tổ chức trao giải Puskas cho những tuyệt phẩm bàn thắng bất kể giải đấu nào...trên hành tinh này, kể cả giải phong trào. Cú đá vắt chéo chân ghi bàn của Maghreb Fez thật đẹp.

Tuyệt phẩm của Maghreb Fez rất dễ giành giải bàn thắng đẹp nhất trong năm 2026 dẫu World Cup 2026 với 104 trận cũng hứa hẹn tạo ra những tuyệt phẩm... LĐBĐ Morocco cho biết gửi tới FIFA để tranh giải thưởng Puskas năm 2026. Bàn thắng đã khó, đã đẹp nhưng quan trọng hơn là nó xảy ra ở thời điểm... cũng rất đẹp.

Tuyệt phẩm bàn thắng đcủa Maghreb Fez ở phút 80. Nguồn: G.N

Tác giả tuyệt phẩm này của Maghreb Fez lại là một trung vệ, thường thì đá phòng ngự, ít ai có kỹ thuật hoàn hảo, điêu luyện và tinh quái kiểu như một tiền đạo. Mà nó cũng chẳng phải là một cầu thủ đến từ Nam Mỹ vốn bẩm sinh giàu chất kỹ thuật, đây lại là một cầu thủ châu Phi, cụ thể là Morocco.

Trận đấu giữa El Jabli gặp Wydad Casablanca tại giải vô địch Morocco. Một trận đấu hay nhưng cái thiếu là chưa có bàn thắng cho đến phút 80.

Thế là trung vệ Maghreb Fez lên tham gia tấn công, rồi anh tạo tuyệt phẩm đá chéo chân bóng bay căng như kẻ chỉ găm vào nách lưới của thủ môn CLB Wydad Casablanca, bàn thắng duy nhất trận giúp El Jabli đánh bại đội bóng mạnh Casablanca 1-0.

Trong quá khứ những cầu thủ từng ghi tuyệt phẩm kiểu này có Erik Lamela có Mario Balotelli, họ đều là tiền đạo, còn tuyệt phẩm này lại là do hậu vệ ghi... mà được đánh giá là đẹp nhất.