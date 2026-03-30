Nguyễn Xuân Son buồn vì vắng “kẻ thách thức” 30/03/2026 13:53

(PLO)- Vào phút chót, tay săn bàn Bergson Da Silva của Malaysia không đến Việt Nam, có lẽ Nguyễn Xuân Son sẽ buồn...

Lai lịch của tay săn bàn Bergson Da Silva có nhiều nét tương đồng với Nguyễn Xuân Son của tuyển Việt Nam.

Chính vì thế, người hâm mộ rất hào hứng chờ đợi cuộc chạm trán giữa hai cầu thủ này. Tiếc là Ban các đội tuyển Malaysia đã rà soát giấy tờ kỹ lưỡng rồi bất ngờ loại Bergson Da Silva.

Hậu vệ Corbin Ong (trái) từng ghi bàn vào lưới Nguyễn Filip trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil tối 10-6-2025. Ảnh: VFF.

Bergson Da Silva có nhiều nét giống với Xuân Son bởi tiền đạo gốc Brazil này nhập tịch Malaysia phải qua 5 năm thi đấu ở đó. Trong thời gian khoác áo CLB Johor Darul Tazim, Bergson liên tục lập nên các kỷ lục bàn thắng, tương tự Nguyễn Xuân Son ở Nam Định.

Mới đây, LĐBĐ Malaysia thông báo không triệu tập Bergson sau khi rà soát thời gian ở Malaysia có thể chưa đủ điều kiện. Nhưng cũng có thông tin cho rằng “viên ngọc” mới của Malaysia không thể đến Thiên Trường đá một trận... vô nghĩa, dẫu đội khách đang có quyết tâm rất cao.

Dion Cools cũng có bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam, nay anh cùng tuyển Malaysia đến Việt Nam. Ảnh: NST.

Hơn 1 tuần trở về trước đó, Bergson rất háo hức khoác áo tuyển Malaysia đến Việt Nam để chơi trận "chào sân”, nhưng cuối cùng lại vắng mặt.

Trong thành phần tuyển Malaysia cũng có rất nhiều cầu thủ nhập tịch dạng di sản (có dòng máu Malaysia) và nhập tịch kiểu như Xuân Son (sau 5 năm thi đấu).

Thành phần sẽ chạm trán với tuyển Việt Nam vào đêm 31-3 tại sân Thiên Trường của tuyển Malaysia còn đó hai tác giả bàn thắng vào lưới Nguyễn Filip trong chiến thắng 4-0 tối 10-6-2025 tại Bukit Jalil, đó là Corbin Ong và Dion Cools (đều dạng di sản),còn Joao Figueiredo và Recardo Holgado đã bị treo giò.

Dù chỉ là một trận đấu thủ tục khi tấm vé đi Asian Cup 2027 nằm trong tay Việt Nam nhưng cả hai đội đều quyết tâm thể hiện 1 trận đấu chất lượng vì danh dự màu cờ sắc áo.