Mất dàn “sát thủ”, Malaysia yếu hơn tuyển Việt Nam ở Thiên Trường 30/03/2026 06:39

(PLO)- Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 đang rất nóng, khi cả hai đội bước vào trận đấu với quá nhiều câu chuyện phía sau.

Trong khi Malaysia lặng lẽ đặt chân đến Hà Nội trong đêm, mang theo đội hình có nhiều thay đổi, thì tuyển Việt Nam lại chuẩn bị tung ra những điều chỉnh chiến thuật đáng chú ý nhằm khép lại chiến dịch vòng bảng Asian Cup 2027 một cách hoàn hảo.

Malaysia vẫn còn 13 ngoại binh nhập tịch

Đội bóng áo vàng đen đến Việt Nam khá kín tiếng trước khi tranh thủ có hai ngày rèn luyện ở Ninh Bình chờ đá trận cuối Asian Cup 2027 thủ tục. Không có sự xuất hiện rầm rộ hay các hoạt động truyền thông lớn, Malaysia dường như muốn giữ sự tập trung tối đa cho trận đấu quan trọng trên sân Thiên Trường vào ngày 31-3.

Thành phần của đội khách gồm 51 người, trong đó gồm có 28 cầu thủ và 23 thành viên ban huấn luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Cklamovski. Dù thiếu vắng tới 7 cầu thủ nhập tịch từng góp công lớn trong chiến thắng gây sốc tuyển Việt Nam 4-0 ở lần chạm trán trước, Malaysia vẫn mang sang Việt Nam lực lượng có chiều sâu đáng kể.

Tuyển bóng đá Malaysia vẫn còn 13 ngoại binh nhập tịch trong đội hình đến Việt Nam. Ảnh: VFF.

Đáng chú ý, đội hình hiện tại vẫn có tới 13 cầu thủ mang dòng máu đa quốc gia. Những cái tên như Dominic Tan, Daniel Ting, Quentin Cheng, Endrick, Ryan Lambert hay Paulo Josue tiếp tục góp mặt, tạo nên một tập thể có sự pha trộn giữa kinh nghiệm và yếu tố quốc tế.

Bên cạnh đó, Malaysia cũng sở hữu một số cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, điển hình là Dion Cools tại Nhật Bản hay Daniel Ting đang chơi bóng ở Thái Lan. Tiền vệ Endrick thậm chí còn quá quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam khi đang thi đấu tại V-League trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Dẫu vậy, việc không có 7 “sát thủ” từng góp phần giúp họ đánh bại Việt Nam khiến sức mạnh của Malaysia trở thành dấu hỏi lớn. Những cái tên như Joao Figueiredo, Hector Hevel hay Facundo Garces đều vắng mặt, buộc HLV Cklamovski phải tái cấu trúc đội hình. Tuy nhiên, họ vẫn giữ lại bộ khung quen thuộc và bổ sung thêm những nhân tố mới như Muhammad Feroz Baharudin và Muhammad Syahmi Safari nhằm duy trì tính cạnh tranh.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gây bất ngờ cho đối phương ở sân Thiên Trường. Ảnh: VFF.

Ở phía bên kia, tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với tâm thế hoàn toàn khác. Sau cú sốc thua 0-4 trên sân khách, dù sau đó được xử thắng 3-0 do đối thủ vi phạm quy định, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vẫn xem đây là trận đấu mang ý nghĩa danh dự. Phong độ của đội chủ nhà đang rất ấn tượng khi họ toàn thắng cả 5 trận vòng bảng, giành trọn 15 điểm và sớm đoạt vé dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia.

Tuyển Việt Nam chờ “làm gỏi” đối thủ

Chiến thắng Bangladesh 3-0 trong trận giao hữu quốc tế gần nhất đã cho thấy sự ổn định của đội tuyển Việt Nam. Trong trận đấu đó, HLV Kim Sang-sik đã thử nghiệm nhiều phương án mới, đặc biệt là việc sắp xếp Đỗ Hoàng Hên lên chơi tự do tại nhiều điểm nóng. Cầu thủ gốc Brazil vốn là một tiền vệ, đã thể hiện khả năng thích nghi linh hoạt khi có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ ông đã trao đổi trước với Hoàng Hên về việc thay đổi vai trò và nhận được sự đồng thuận từ cầu thủ này. Với nền tảng kỹ thuật và tư duy chơi bóng sáng tạo, Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến trong cách vận hành tấn công của tuyển Việt Nam. Anh đã được cấp quốc tịch Việt Nam từ tháng 10-2025 và nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý.

Không còn 7 "sát thủ", lối chơi của Malaysia thiếu sắc bén. Ảnh: TAFC.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son, tiền đạo gốc Brazil vẫn là cái tên quan trọng trên hàng công dù đang gặp vấn đề về thể lực. Sau chấn thương đùi và việc tăng cân trong thời gian qua, anh chưa đạt trạng thái tốt nhất. Tuy vậy, HLV Kim Sang-sik vẫn đặt niềm tin vào kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu của cầu thủ này, xem đây là yếu tố có thể tạo ra khác biệt trong những thời điểm quyết định.

Một điều chỉnh đáng chú ý khác là việc hậu vệ Văn Hậu được đẩy lên chơi cao hơn, nhằm giảm tải khối lượng vận động và đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho mặt trận tấn công. Đây là phương án cho thấy sự linh hoạt trong cách bố trí nhân sự của ban huấn luyện.

Tân binh Hoàng Hên cùng đồng đội đang chiếm nhiều lợi thế trước cuộc tái đấu Malaysia. Ảnh: VFF.

Trận Việt Nam tái đấu Malaysia sẽ diễn ra căng thẳng khi cả hai đội đều có những thay đổi đáng kể về lực lượng. Đội khách dù mất đi nhiều nhân tố quan trọng vẫn giữ được nền tảng đội hình với 13 cầu thủ nhập tịch, trong khi Việt Nam đang có phong độ cao và quyết tâm khẳng định sức mạnh thực sự.

Không có trận làm nóng nào trong mùa FIFA Days và với lực lượng sứt mẻ, đặc biệt là 7 “sát thủ”, đội tuyển Malaysia sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại chảo lửa Thiên Trường. Dự báo thầy trò HLV Kim Sang-sik biết cách “làm gỏi” đối thủ sau khi đã đòi lại công bằng ở trận lượt đi với chiến thắng ngược 3-0.