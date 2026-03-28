Tuyển Việt Nam lộ rõ toan tính cho đại chiến Malaysia 28/03/2026 06:39

(PLO)- Chiến thắng Bangladesh 3-0 mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho đội tuyển Việt Nam, nhưng điều quan trọng hơn là các học trò của HLV Kim Sang-sik tự điều chỉnh mình cho trận quyết đấu Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam vừa có một bài kiểm tra tổng lực nhằm hoàn thiện đội hình trước cuộc đối đầu không khoan nhượng với Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Dấu ấn tân binh

Sau khi giải quyết Bangladesh ngay trong hiệp 1, chiến lược gia người Hàn Quốc đã dành nhiều lời khen cho tân binh Đỗ Hoàng Hên, cầu thủ gây ấn tượng nhờ khả năng thích nghi nhanh và sự linh hoạt trong cách chơi. Theo chia sẻ, ông đã trao đổi từ trước với Hoàng Hên về việc sẽ thử nghiệm ở nhiều vị trí trên hàng công.

Việc ngoại binh gốc Brazil di chuyển liên tục giữa các vai trò khác nhau giúp ban huấn luyện có thêm dữ liệu đánh giá, từ đó tìm ra phương án sử dụng tối ưu nhất cho cầu thủ này trong hệ thống chiến thuật, đặc biệt ở cuộc chiến với Malaysia.

Hoàng Hên có màn ra mắt ấn tượng trong màu áo đỏ. Ảnh: VFF.

Cách tiếp cận đó cũng phản ánh rõ triết lý của HLV Kim Sang-sik khi ưu tiên tính linh hoạt và khả năng thích ứng của cầu thủ trong những trận đấu có tính cạnh tranh cao. Chỉ còn 3 ngày nữa tiếp khách Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã lên mọi phương án cần thiết với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ nhân sự đến cách vận hành lối chơi.

Thực tế, cuộc đối đầu với Bangladesh không mang nặng yếu tố kết quả. Đó là trận đấu mang tính chất rà soát thể lực và phong độ sau giai đoạn các cầu thủ phải căng mình thi đấu liên tục tại V-League. Ông thầy người Hàn Quốc thừa nhận nhiều trụ cột chưa đạt trạng thái tốt nhất do thể trạng chưa tốt, vì vậy ông chủ động xoay tua đội hình và thử nghiệm nhiều vị trí khác nhau nhằm đảm bảo nền tảng thể lực cho toàn đội.

Mục tiêu cuối cùng của tuyển Việt Nam ở trận giao hữu quốc tế vẫn là giúp các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ đúng thời điểm, khi bước vào trận quyết đấu Malaysia. Đây mới là thử thách mang tính quyết định và các tuyển thủ Việt Nam cần thể hiện sự ổn định và bản lĩnh để chiếm ưu thế.

Hoàng Đức và đồng đội miệt mài rèn luyện chờ đại chiến Malaysia. Ảnh: VFF.

Tiền vệ Hoàng Đức cũng nhìn nhận trận thắng Bangladesh như một bước đệm cần thiết. Sau thời gian dài không tập trung đầy đủ lực lượng, đội tuyển Việt Nam cần thời gian để tìm lại sự gắn kết, đặc biệt khi có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới. Anh cho biết toàn đội đang nỗ lực tập luyện để hiểu nhau hơn, hướng tới màn trình diễn tốt nhất trong trận đấu ngày 31-3.

Hoàng Đức đánh giá cao năng lực của tân binh Đỗ Hoàng Hên, cho rằng đây là cầu thủ đã chứng minh được giá trị tại V-League và có thể mang lại sự khác biệt, khi được sử dụng đúng cách. Sự hòa nhập nhanh của Hoàng Hên phần nào đến từ khả năng giao tiếp tốt, giúp anh dễ dàng kết nối với các đồng đội cả trong và ngoài sân cỏ.

Cuộc chiến vì danh dự

Trong trận chạy đà với Bangladesh, sự trở lại của những cái tên như Đoàn Văn Hậu hay Trần Đình Trọng mang đến thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự, đồng thời tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ. Những nhân tố nhập tịch như Nguyễn Xuân Son hay Hoàng Hên cũng được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho đội hình, mang đến thêm phương án tấn công đa dạng.

Đội khách Malaysia không có 7 ngoại binh nhập tịch "lậu" như trận lượt đi từng thắng Việt Nam 4-0 nhưng bị AFC xử thua ngược 0-3 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TAFC.

Tuy nhiên, áp lực cho thầy trò HLV Kim Sang-sik không hề nhỏ. Dù tuyển Việt Nam đã sớm giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, trận đấu với Malaysia vẫn mang ý nghĩa danh dự và cũng là cơ hội để khẳng định sức mạnh trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Lợi thế lớn cho thầy trò ông Kim là tư cách chủ nhà, với sự cuồng nhiệt trên sân Thiên Trường sẽ mang lại nguồn động lực mạnh mẽ cho toàn đội. Chơi trên một “chảo lửa” thực sự, các cầu thủ Việt Nam có tinh thần hưng phấn hơn, đặc biệt trong một trận đấu nhiều duyên nợ.

Các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng chào đón Malaysia ở sân Thiên Trường. Ảnh: VFF.

Ở phía đối thủ, đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị lực lượng chu đáo và quyết tâm tạo bất ngờ trên sân Thiên Trường, dù vắng mặt 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”. Thầy trò Peter Cklamovski có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Thái Lan cho đến ngày 28-3 mới sang Hà Nội cho trận lượt về Asian Cup 2027. Những bước đi kín đáo của Malaysia càng khiến cuộc đối đầu ngày 31-3 trở nên khó lường.

Với tuyển Việt Nam, mọi sự thử nghiệm đã gần như hoàn tất. Trận thắng Bangladesh là bước khởi động cuối cùng để HLV Kim Sang-sik lắp ghép hoàn chỉnh khối lego thành một đội hình tối ưu. Tất cả đang hướng về trận chiến tại Thiên Trường với niềm tin thầy trò Kim Sang-sik có màn trình diễn thuyết phục trên sân cỏ.