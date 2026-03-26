Sao Malaysia tự tin gây sốc ở sân Thiên Trường 26/03/2026 12:38

(PLO)- Mặc dù Malaysia đã chính thức bị loại khỏi cuộc đua vô địch Asian Cup, tiền đạo Safawi Rasid vẫn khẳng định rằng đội tuyển của anh có nhiều điều cần chứng minh trong trận đấu với Việt Nam vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường.

Đối với Safawi, dù không còn cơ hội giành vé tham dự giải đấu lớn châu Á, nhưng niềm tự hào và khát khao “phục thù” là động lực giúp Malaysia thi đấu mạnh mẽ.

Trước đó, hai chiến thắng của Malaysia trước Việt Nam (4-0) và Nepal (2-0) trong vòng loại Asian Cup đã bị Liên đoàn bóng đá châu Á hủy bỏ vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Đây là một cú sốc lớn đối với đội tuyển, nhưng Safawi cho biết điều này không làm giảm quyết tâm của đội trong trận đấu cuối cùng vòng bảng. Anh cho rằng sự hiện diện của những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong đội sẽ giúp Malaysia duy trì sự cạnh tranh.

Đội tuyển Malaysia sẽ tái đấu Việt Nam ở trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường ngày 31-3. Ảnh: TNST.

"Trận đấu cuối cùng của chúng tôi mang ý nghĩa danh dự. Mặc dù không thể giành vé tham dự Asian Cup, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm có kết quả tích cực, nhất là khi phải thi đấu trên sân khách”, Safawi chia sẻ, "Đội tuyển chúng tôi vẫn còn những cầu thủ kỳ cựu, và tất cả chúng tôi đều lạc quan, tập trung vào việc làm tốt nhất trong trận đấu với Việt Nam”.

Safawi đã có 70 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 22 bàn thắng. Anh cũng là một trong những cầu thủ nổi bật của Kuala Lumpur City ở mùa giải này với 12 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Mặc dù có không ít lời chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ về phong độ của anh, Safawi vẫn tự tin sẽ tiếp tục phong độ tốt của mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Safawi tự tin có kết quả tốt trên sân khách. Ảnh: TNST.

"Trong giải M-League, tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đã làm được và hy vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ này trong trận đấu sắp tới”, anh nói, "Mọi người có thể nói gì tùy thích, nhưng tôi sẽ chứng minh bản thân qua những con số. Tôi sẽ cống hiến hết mình nếu được ra sân và không muốn bỏ lỡ cơ hội này”.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam là là một cơ hội để Safawi và các đồng đội chứng tỏ rằng dù gặp khó khăn, họ vẫn có thể tạo nên bất ngờ.