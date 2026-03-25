Salah rời Liverpool, nguy cơ trở thành “chiến lợi phẩm” trong cuộc đua Messi – Ronaldo 25/03/2026 14:33

(PLO)- Mohamed Salah đang khiến thị trường chuyển nhượng dậy sóng sau khi chính thức thông báo sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải này.

Sau 9 năm gắn bó và trở thành biểu tượng tại Anfield, tiền đạo người Ai Cập Salah xác nhận quyết định thông qua một bài đăng đầy cảm xúc trên mạng xã hội, khép lại hành trình đáng nhớ trong màu áo đỏ.

Trong thông điệp chia tay, Salah thừa nhận anh chưa từng nghĩ Liverpool lại có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình đến vậy. Với anh, đội bóng này mang ý nghĩa vượt xa một CLB bóng đá, gắn liền với cảm xúc, truyền thống và những giá trị khó có thể diễn tả trọn vẹn. Những lời chia sẻ ấy càng khiến người hâm mộ thêm tiếc nuối trước khi anh ra đi.

Ngôi sao người Ai Cập chia tay Liverpool sau 9 năm gắn bó. Ảnh: EPA.

Dù phong độ mùa giải gần đây có dấu hiệu chững lại, Salah vẫn được đánh giá là một trong những cầu thủ tấn công đáng gờm. Ở tuổi 33, anh vẫn duy trì khả năng tạo đột biến và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, khiến nhiều đội bóng lớn sẵn sàng tham gia cuộc đua giành chữ ký của anh trong kỳ chuyển nhượng tới.

Theo nhiều nguồn tin, hai điểm đến tiềm năng nhất của Salah hiện tại là Inter Miami tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS), nơi Lionel Messi đang thi đấu và Al Nassr của Saudi Pro League, đội bóng gắn liền với Cristiano Ronaldo. Cả hai giải đấu này những năm gần đây liên tục thu hút các ngôi sao lớn, đặc biệt là những cầu thủ từng chinh chiến ở châu Âu và đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp.

Đội bóng của Messi thừa khả năng chiêu mộ Salah. Ảnh: EPA.

MLS đã chứng kiến làn sóng đổ bộ của nhiều tên tuổi đình đám, trong khi Saudi Pro League cũng xây dựng hình ảnh bằng những bản hợp đồng bom tấn với mức đãi ngộ hấp dẫn. Sự hiện diện của Messi và Ronaldo tại hai giải đấu này vô hình trung tạo nên sức hút đặc biệt, đồng thời mở ra khả năng cạnh tranh gián tiếp trong việc chiêu mộ Salah.

Nếu thương vụ xảy ra, tương lai của Salah có thể trở thành tâm điểm của một “cuộc đấu” mới giữa hai biểu tượng bóng đá đương đại. Dù chọn Mỹ hay Trung Đông, quyết định tiếp theo của anh chắc chắn sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đến cục diện bóng đá toàn cầu trong thời gian tới.