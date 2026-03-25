Sốc: Salah chính thức chia tay Liverpool 25/03/2026 10:01

(PLO)- Thông tin Mohamed Salah chia tay Liverpool sau mùa giải này đã khiến cộng đồng người hâm mộ chấn động, đồng thời tạo nên làn sóng phản hồi đầy cảm xúc từ các cầu thủ trong đội.

Sau gần một thập kỷ gắn bó, tiền đạo người Ai Cập Salah được nhìn nhận như một biểu tượng lớn của sân Anfield, người góp công quan trọng trong giai đoạn thành công rực rỡ của đội bóng.

Trong suốt 9 năm khoác áo Liverpool, Salah đã chinh phục hàng loạt danh hiệu ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, đồng thời ghi dấu ấn bằng những con số thống kê ấn tượng về bàn thắng và kiến tạo. Phong độ ổn định, khả năng bùng nổ cùng tinh thần thi đấu bền bỉ đã giúp anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Ngay sau khi Salah đăng tải thông báo trên Instagram vào tối ngày 24-3 (giờ Anh), nhiều đồng đội hiện tại đã nhanh chóng bày tỏ cảm xúc. Những cái tên như Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Ibrahima Konate, Joe Gomez hay Alexis Mac Allister đều không dùng lời lẽ dài dòng mà chỉ để lại biểu tượng trái tim đỏ, một cách thể hiện sự trân trọng đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.

Ngôi sao người Ai Cập có 9 năm đáng nhớ trong màu áo đỏ. Ảnh: EPA.

Một số cầu thủ khác như Kostas Tsimikas, Harvey Elliott hay Dominik Szoboszlai lựa chọn đăng story để chia sẻ tình cảm của mình.

Trong khi đó, Jordan Henderson, James Milner hay Georginio Wijnaldum đều thể hiện sự biết ơn dành cho người đồng đội cũ đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc huy hoàng của Liverpool trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý nhất là chia sẻ dài của Andy Robertson. Hậu vệ người Scotland đăng tải loạt ảnh chụp chung cùng Salah kèm lời nhắn đầy xúc động. Anh nhắc lại hành trình gần 9 năm đồng hành, gọi đó là quãng thời gian tuyệt vời với vô số kỷ niệm khó quên.

Đồng đội Liverpool sẽ chia tay Salah sau mùa giải này. Ảnh: EPA.

Robertson dành lời khen cho sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc và khát khao vươn lên không ngừng của Salah, đồng thời khẳng định việc được thi đấu và trở thành bạn của anh là một vinh dự lớn.

Sự ra đi của Salah chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn tại Anfield. Những gì anh để lại còn ở tầm ảnh hưởng sâu sắc trong phòng thay đồ và trái tim người hâm mộ. Di sản của Salah tại Liverpool sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau này.