Sốc: Ronaldo chỉ nắm tay bạn gái, lộ khối tài sản hơn 500 tỷ đồng 23/03/2026 16:56

(PLO)- Georgina Rodriguez, vị hôn thê của Cristiano Ronaldo, vừa khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải một bức ảnh tưởng chừng rất đơn giản lên Instagram Stories.

Trong khung hình, bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez chỉ chụp lại khoảnh khắc nắm tay Ronaldo bên trong xe, không lộ mặt, không cầu kỳ tạo dáng. Thế nhưng, chính sự “tối giản” này lại làm nổi bật độ xa hoa khiến nhiều người choáng ngợp.

Điểm gây chú ý đầu tiên nằm ở chiếc siêu xe mà cả hai sử dụng. Theo Daily Mail, cặp đôi được cho là đang di chuyển bằng Bugatti Centodieci, một trong những mẫu xe hiếm và đắt đỏ bậc nhất thế giới, với giá khoảng 10,1 triệu bảng Anh, tương đương hơn 310 tỷ đồng. Chỉ riêng chiếc xe này đã đủ cho thấy đẳng cấp tài chính của Ronaldo.

Bên cạnh đó, phụ kiện trên tay của cả hai cũng khiến người xem “đứng hình”. Ronaldo đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe 5719/106 trị giá khoảng 525.000 bảng Anh, tương đương hơn 16 tỷ đồng. Trong khi đó, Georgina Rodriguez lựa chọn mẫu Patek Ladies 7118/1450R có giá khoảng 330.000 bảng Anh, rơi vào khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Chi tiết đắt giá nhất trong bức ảnh lại chính là chiếc nhẫn đính hôn mà Georgina đang đeo. Món trang sức này được ước tính lên tới 4,5 triệu bảng Anh, tương đương gần 140 tỷ đồng. Với giá trị khổng lồ, chiếc nhẫn từ lâu đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ xa hoa của cặp đôi nổi tiếng này.

Nếu cộng toàn bộ những món đồ xuất hiện trong bức ảnh, tổng giá trị ước tính lên tới 16,1 triệu bảng Anh, tương đương hơn 500 tỷ đồng. Một con số khiến nhiều người phải choáng váng chỉ từ một bức ảnh “nắm tay” đơn giản.

Hiện tại, Cristiano Ronaldo đang có mặt tại Tây Ban Nha để điều trị chấn thương gặp phải khi thi đấu cho Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ sớm hồi phục để trở lại sân cỏ trong thời gian tới.