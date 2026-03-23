Ông Kim Jong-un chào đón đội nữ Triều Tiên trở về 23/03/2026 14:33

(PLO)- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gởi gắm điều gì cho đội nữ Triều Tiên sau khi giành vé dự World Cup 2027?

Đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên đã trở về nhà từ Úc sau Asian Cup 2026 với đồng hạng ba cùng Trung Quốc, đồng thời giành vé dự World Cup 2027. Và như thường lệ, toàn đội trở về thủ đô Bình Nhưỡng để báo cáo thành tích.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đón chào đội nữ Triều Tiên đã đoạt vé World Cup 2027. Ông Kim Jong-un nói: “Các bạn đã làm được những điều tuyệt vời, đưa đội tuyển nữ Triều Tiên góp mặt tại World Cup 2027 và thứ hạng ba châu Á. Thành tích này chứng tỏ bóng đá Triều Tiên đang rất mạnh”.

Mỗi khi các đội Triều Tiên dự giải quốc tế có thành tích cao là trở về gặp ông Kim Jong-un.

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên còn chỉ ra rằng, năm 2024 và 2025, các đội nữ Triều Tiên, cụ thể là đội U-17 và U-20 đều vô địch World Cup. Vì thế, đội nữ Triều Tiên hãy phát huy tinh thần và niềm tự hào từ các em để có thành tích nhất có thể tại World Cup năm tới.

Ông Kim Jong-un cũng luôn tạo điều kiện cho các đội tuyển thể thao Triều Tiên, trong đó có bóng đá tham gia các giải quốc tế để phát triển, chứng minh sức mạnh và kỹ năng thể thao của Triều Tiên với quốc tế.

Bóng đá nữ Triều Tiên đoạt vé World Cup 2027. Ảnh: AFC

Bóng đá nữ Triều Tiên đạt nhiều thành tích vang dội ở các đấu trường lớn quốc tế. Trước khi hai đội trẻ nữ Triều Tiên vô địch World Cup thì họ cũng trở thành những nhà vô địch châu Á rất ấn tượng.

Riêng với bóng đá nam, Triều Tiên xếp cuối bảng ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội nam Triều Tiên đã có suất dự Asian Cup 2027 do lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.