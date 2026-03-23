Malaysia xuống thê thảm, tuyển Việt Nam lên thần tốc 23/03/2026 12:29

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang đối mặt với cú sốc lớn khi tụt từ hạng 121 xuống 135 trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, sau hàng loạt án phạt liên quan đến việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Đây là một trong những đợt giảm điểm mạnh nhất của đội tuyển Malaysia trong nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân xuất phát từ quyết định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Cơ quan này xác định Malaysia đã vi phạm quy định khi tung vào sân các cầu thủ không đủ điều kiện trong hai trận đấu thuộc năm 2025, gồm chiến thắng Nepal 2-0 và thắng đậm Việt Nam 4-0. Cả hai kết quả sau đó đều bị hủy bỏ, chuyển thành thất bại 0-3, kéo theo việc trừ điểm nghiêm trọng trên bảng xếp hạng FIFA.

Chưa dừng lại ở đó, FIFA tiếp tục “giáng đòn” khi xóa bỏ kết quả của ba trận giao hữu quốc tế khác của Malaysia. Những trận đấu gồm trận hòa Cape Verde 1-1, chiến thắng Singapore 2-1 và thắng Palestine 1-0 đều không còn được công nhận. Thay vào đó, các đối thủ được xử thắng 3-0 do phía Malaysia vi phạm quy định.

Các trận giao hữu có tính điểm trong dịp FIFA Days của Malaysia cũng bị khấu trừ. Ảnh: EPA.

Chuỗi án phạt liên tiếp đã khiến điểm số của đội tuyển Malaysia xuống thê thảm, kéo theo cú rơi sâu trên bảng xếp hạng thế giới.

Trái ngược với tình cảnh của Malaysia, đội tuyển Việt Nam lại hưởng lợi rõ rệt từ những thay đổi này. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik được cộng thêm 24,11 điểm, qua đó vươn lên vị trí 103 thế giới và áp sát cột mốc 100. Thành tích này giúp Việt Nam đứng thứ hai Đông Nam Á, chỉ xếp sau Thái Lan, đội đang giữ hạng 96.

Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, xếp hạng 103 thế giới. Ảnh: EPA.

Việc Malaysia bị xử thua trong các trận liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027 cũng đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam sớm giành vé tham dự vòng chung kết. Đây được xem là bước tiến quan trọng, đồng thời phản ánh sự ổn định và hiệu quả trong quá trình xây dựng đội hình của bóng đá Việt Nam thời gian gần đây.

Ở phạm vi toàn cầu, Tây Ban Nha đang giữ ngôi số một thế giới, theo sau là Argentina và Pháp. Tại châu Á, Nhật Bản tiếp tục là đội tuyển dẫn đầu khi đứng thứ 19. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đại diện có thứ hạng cao nhất.