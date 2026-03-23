MU nhắm 1 cầu thủ, lo sợ Liverpool và Chelsea ‘cướp hàng’ 23/03/2026 11:51

(PLO)- MU đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc thay máu mạnh mẽ trước kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, với khu vực trung tuyến được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Những biến động lớn sắp xảy ra khi Casemiro sẽ chia tay MU sau mùa giải, khép lại hành trình của tiền vệ người Brazil và mở ra khoảng trống buộc đội bóng phải lấp đầy.

Bên cạnh đó, Manuel Ugarte cũng chưa tạo được niềm tin tuyệt đối cho đội chủ sân Old Trafford. Màn trình diễn thiếu ổn định khiến ban huấn luyện cân nhắc lại vai trò của anh trong kế hoạch dài hạn. Điều này khiến MU chắc chắn phải chi mạnh tay để tái thiết hàng tiền vệ, hướng tới một bộ khung giàu năng lượng và phù hợp hơn với lối chơi hiện đại.

Trong số những mục tiêu được nhắm đến, Eduardo Camavinga nổi lên như phương án đáng chú ý. Ngôi sao của Real Madrid, mới 23 tuổi, được đánh giá cao nhờ khả năng hoạt động rộng, tốc độ và kinh nghiệm thi đấu ở những sân khấu lớn. Từ khi rời Rennes để gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha năm 2021, anh đã có hơn 200 lần ra sân, góp mặt trong nhiều chiến dịch quan trọng.

Camavinga trong tầm ngắm của MU. Ảnh: EPA.

Dù vậy, vị trí của Camavinga tại Real không hoàn toàn chắc chắn ở mùa giải gần đây. Anh thường xuyên bị xoay tua và thậm chí phải đá trái sở trường như hậu vệ trái hay tiền vệ cánh. Việc không giữ được suất đá chính thường xuyên tại La Liga đã tạo điều kiện để các đội bóng khác tiếp cận. Real Madrid được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị từ khoảng 43 triệu bảng trở lên, dù chưa chốt tương lai của cầu thủ này.

Cuộc đua giành chữ ký Camavinga hứa hẹn cực kỳ căng thẳng khi Liverpool và Chelsea cũng nhập cuộc với MU. Đáng chú ý, Liverpool đang được xem là ứng viên nặng ký nhờ kế hoạch tái cấu trúc đội hình sau mùa giải gây thất vọng. Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện, với khả năng xuất hiện của Xabi Alonso, có thể tạo ra sức hút lớn với các mục tiêu chuyển nhượng.

Liverpool và Chelsea đều muốn chuyển nhượng ngôi sao của real Madrid. Ảnh: EPA.

Về phía MU, cơ hội thuyết phục Camavinga phụ thuộc nhiều vào thành tích mùa giải. Một chiếc vé tham dự Champions League sẽ đóng vai trò then chốt. Nếu tiếp tục vắng mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, Quỷ đỏ có nguy cơ lép vế trước các đối thủ sở hữu dự án tham vọng hơn.

Trong bối cảnh nhiều đội bóng lớn đều cần bổ sung tuyến giữa, thương vụ Camavinga sẽ trở thành tâm điểm của thị trường hè 2026, với khao khát của MU bên cạnh nỗi lo bị Chelsea hoặc Liverpool “cướp hàng”.