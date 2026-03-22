Bellingham tái xuất, Mbappe thách thức đại chiến thành Madrid 22/03/2026 13:16

(PLO)- Real Madrid đón nhận tin cực vui trước trận derby Madrid với Atletico khi hai trụ cột quan trọng là Jude Bellingham và Kylian Mbappe đều đã sẵn sàng trở lại.

Hai ngôi sao Bellingham và Mbappe đã sẵn sàng với trạng thái cao là cú hích lớn về lực lượng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong giai đoạn chạy đua nước rút của mùa giải La Liga.

Sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương gân kheo, Bellingham đã hoàn tất quá trình hồi phục. Tiền vệ người Anh đã bỏ lỡ tới 10 trận kể từ tháng 2, khiến tuyến giữa của Real gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, theo HLV Alvaro Arbeloa, cầu thủ 22 tuổi đã đạt thể trạng tốt và có thể góp mặt trong trận đấu tới.

Trong khi đó, Mbappe cũng đã lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất sau chấn thương đầu gối. Tiền đạo người Pháp đã có những phút thi đấu từ băng ghế dự bị trong chiến thắng Manchester City 2-1 tại Champions League, và màn trình diễn của anh được đánh giá tích cực.

Bellingham đã trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng ra sân. Ảnh: EPA.

HLV Arbeloa khẳng định việc Mbappe ra sân đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn bình phục, đồng thời nhấn mạnh sự tự tin và cảm giác thi đấu của cầu thủ này đang ở mức cao.

Sự trở lại của hai ngôi sao này mang ý nghĩa đặc biệt với Real Madrid, trong bối cảnh đội bóng đang bám đuổi Barcelona trên bảng xếp hạng. Sau 28 vòng đấu, Real hiện đứng thứ hai và kém đại kình địch 4 điểm, trong khi Atletico Madrid - đối thủ sắp tới - đang xếp thứ tư và cũng rất quyết tâm trong cuộc đua top đầu.

Mbappe đã thử sức ở hiệp hai trận thắng Man City 2-1. Ảnh: EPA.

Ngoài cấp CLB, cả Bellingham và Mbappe đều nhận được sự quan tâm từ đội tuyển quốc gia. Tiền vệ người Anh vừa được HLV Thomas Tuchel triệu tập cho các trận giao hữu chuẩn bị World Cup, trong khi Mbappe cũng góp mặt trong danh sách đội tuyển Pháp. Ông Arbeloa cho biết ông hiểu rõ tầm quan trọng của các cầu thủ với quốc gia và hoàn toàn ủng hộ điều đó.

Trận derby sắp tới tại Bernabeu sẽ rất căng thẳng. Với lực lượng được tăng cường đáng kể với Mbappe và Bellingham, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang có cơ sở để gặt hái một chiến thắng quan trọng nhằm tiếp tục cuộc đua vô địch với Barcelona.