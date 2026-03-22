Man City lao vào trận sống còn với Arsenal ở Wembley 22/03/2026 11:27

(PLO)- Trận chung kết Carabao Cup 2026 sẽ rất kịch tính khi Arsenal và Man City chạm trán nhau trên sân Wembley vào lúc 23 giờ 30 ngày 22-3 (giờ Việt Nam).

Cuộc chiến ở chung kết Cúp Liên đoàn Anh là màn so tài đỉnh cao giữa hai thế lực Arsenal và Man City đang cạnh tranh trực tiếp ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Cả hai đội đều thể hiện sức mạnh vượt trội trên hành trình vào chung kết. Arsenal giành vé sau khi đánh bại Chelsea với tổng tỷ số 4-2. Sau chiến thắng kịch tính 3-2 ở lượt đi, “Pháo thủ” tiếp tục khẳng định bản lĩnh bằng trận thắng 1-0 ở lượt về, qua đó tiến vào trận đấu cuối cùng một cách thuyết phục.

Ở phía bên kia, Man City cũng không gặp nhiều khó khăn khi vượt qua Newcastle với tổng tỷ số 5-1. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola thắng 2-0 ở lượt đi và tiếp tục chơi áp đảo trong trận lượt về trên sân nhà, khép lại cặp bán kết bằng chiến thắng 3-1.

Thầy trò HLV Pep Guardiola sau khi dừng chân ở Champions League đang rất khao khát vô địch Carabao Cup. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, bối cảnh của hai đội trước trận chung kết lại có sự khác biệt rõ rệt. Man City đang rất khao khát danh hiệu để xoa dịu nỗi thất vọng sau khi bị loại khỏi Champions League. Thất bại trước Real Madrid, bao gồm trận thua 1-2 trên sân nhà sau khi đã gục ngã 0-3 ở lượt đi, vẫn là vết đau chưa nguôi với đội bóng thành Manchester.

Trong khi đó, Arsenal lại bước vào trận đấu với tâm thế tự tin khi đang có phong độ ổn định. Đội bóng của HLV Mikel Arteta vừa giành vé vào tứ kết Champions League sau khi vượt qua Bayer Leverkusen với tổng tỷ số 3-1. Ở đấu trường quốc nội, họ cũng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và tạo khoảng cách 9 điểm so với chính Man City.

Arsenal bị đánh giá thấp hơn một chút so với Manchester City ở cuộc đụng độ cuối cùng Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: EPA.

Trận chung kết Carabao Cup mang ý nghĩa lớn hơn một danh hiệu. Đây còn là cuộc đấu tâm lý, nơi Manchester City muốn khẳng định vị thế sau cú sốc châu Âu, còn Arsenal hướng tới việc củng cố sự thống trị của mình ở mùa giải năm nay.

Wembley sẽ trở thành sân khấu lớn cho một trận cầu không khoan nhượng, nơi cả hai đội đều có lý do để chiến đấu sống còn.