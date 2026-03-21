HLV Carrick nổi giận ở trận hòa đau đớn của Man United 21/03/2026 11:21

(PLO)- Man United đã trải qua một trận đấu kịch tính với nhiều tranh cãi khi bị Bournemouth cầm hòa 2-2, trong bối cảnh HLV tạm quyền Michael Carrick không giấu nổi sự bức xúc với các quyết định của tổ trọng tài.

HLV Carrick thẳng thắn cho rằng những gì diễn ra trên sân là “khó hiểu” và thiếu nhất quán với đội khách Man United.

Bước ngoặt của trận đấu đến khi MU đang dẫn 2-1. Amad Diallo có pha xâm nhập vòng cấm và dường như bị kéo ngã rõ ràng, nhưng sau khi VAR can thiệp, trọng tài quyết định không cho đội khách hưởng phạt đền. Quyết định này khiến các cầu thủ Man United phản ứng dữ dội, bởi tình huống có nhiều dấu hiệu phạm lỗi.

HLV Carrick và Maguire đều không hài lòng về quyết định của trọng tài. Ảnh: EPA.

Chỉ ít phút sau, kịch bản hoàn toàn đảo ngược. Bournemouth được hưởng phạt đền sau pha va chạm giữa Harry Maguire và tiền đạo Evanilson. Lần này, trọng tài Stuart Attwell không cần nhiều thời gian để chỉ tay vào chấm 11 mét. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Manchester United khi trung vệ Maguire nhận thẻ đỏ, buộc đội bóng phải chơi thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.

HLV Carrick bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng hai tình huống gần như tương đồng nhưng lại bị xử lý theo hai cách khác nhau. Theo ông, nếu một bên được xem là phạm lỗi thì tình huống còn lại cũng xứng đáng có quyết định tương tự. Sự thiếu nhất quán này đã ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu.

Bruno Fernandes tỏa sáng vẫn không thể cứu vãn MU bị chia điểm. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Carrick vẫn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò. Chơi với 10 người trong thời gian dài, liên tục phải điều chỉnh nhân sự, nhưng Man United vẫn giữ được tỷ số và không để trận đấu trượt khỏi tầm kiểm soát.

Kết quả hòa giúp “Quỷ đỏ” tạm đứng thứ ba với 55 điểm, vẫn còn khoảng cách khá xa so với Arsenal và Manchester City. Sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, họ sẽ bước vào thử thách tiếp theo khi đối đầu Leeds United.