Sốc: Ronaldo bị gạch tên khỏi tuyển Bồ Đào Nha 21/03/2026 11:06

(PLO)- Thông tin khiến người hâm mộ bất ngờ khi Cristiano Ronaldo chính thức không góp mặt trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha ở đợt tập trung FIFA Days tháng 3.

Nguyên nhân Ronaldo không có suất lên tuyển quốc gia được xác nhận là do tiền đạo 41 tuổi vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo, đã khiến anh phải ngồi ngoài trong thời gian gần đây.

Chấn thương này không chỉ ảnh hưởng đến nghĩa vụ quốc gia mà còn khiến Ronaldo vắng mặt trong màu áo Al Nassr tại giải Saudi Pro League, bao gồm các trận đấu gặp Neom và Al Khaleej. Theo các nguồn tin, anh đã trải qua quá trình điều trị tích cực suốt hai tuần qua, nhưng thể trạng hiện tại chưa đạt yêu cầu để thi đấu ở cường độ cao.

CR7 không có tên ở tuyển Bồ Đào Nha trong dịp FIFA Days tháng 3. Ảnh: EPA.

Quyết định không triệu tập Ronaldo được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho cầu thủ, nhất là khi Bồ Đào Nha chuẩn bị bước vào hai trận giao hữu đáng chú ý gặp Mexico vào ngày 28-3 tại Mexico City và đối đầu Mỹ ngày 31-3 tại Atlanta.

HLV Roberto Martinez nhấn mạnh rằng đây hoàn toàn là vấn đề y tế, không liên quan đến phong độ hay vai trò của Ronaldo trong đội. Ông Martinez cũng xác nhận thêm rằng một số trụ cột khác như Ruben Dias và Nelson Semedo cũng không đủ điều kiện thi đấu vì lý do tương tự.

Ngôi sao của Al Nassr bỏ lỡ 2 trận của CLB. Ảnh: EPA.

Dù vậy, ông Martinez trấn an người hâm mộ khi khẳng định tình trạng của Ronaldo không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến khả năng tham dự vòng chung kết World Cup 2026 vào mùa hè này.

Thiếu vắng siêu sao số một, đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn sở hữu lực lượng tấn công chất lượng với Rafael Leao, Joao Felix và Goncalo Ramos. Tuyến giữa tiếp tục được dẫn dắt bởi Bruno Fernandes, trong khi hàng thủ có sự góp mặt của Cancelo và Dalot, đảm bảo sự cân bằng cho đội hình.