Bất ngờ Việt Nam đăng cai Pickleball World Cup 2026 23/03/2026 09:13

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam chính thức trở thành nước chủ nhà của Pickleball World Cup 2026, đưa Đà Nẵng lên vị trí tâm điểm của giới thể thao quốc tế.

Giải đấu lớn Pickleball World Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 30-8 đến ngày 6-9, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng khi lần đầu tiên sự kiện tổ chức tại châu Á.

Việc được lựa chọn không phải là điều tình cờ. Chỉ trong thời gian ngắn, pickleball tại Việt Nam đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Các sân chơi liên tục kín lịch, phong trào lan rộng khắp nhiều tỉnh thành, đồng thời xuất hiện lớp vận động viên trẻ đầy tiềm năng đưa tên tuổi Việt Nam vươn ra sân chơi quốc tế.

Sau hai mùa giải tổ chức tại Lima (Peru) và Fort Lauderdale (Mỹ), World Cup Pickleball ngày càng mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng. Việc chuyển địa điểm sang Việt Nam cho thấy khu vực châu Á đang nổi lên như một trung tâm mới của môn thể thao này. Ban tổ chức cũng khẳng định Đà Nẵng là “sân khấu mới”, hội tụ đam mê và dấu mốc lịch sử của pickleball thế giới.

Tay vợt số 1 thế giới Ben Johns đã từng du đấu ở Việt Nam. Ảnh: BTC.

Ở mùa giải 2025 tại Mỹ, đội tuyển Việt Nam đã tạo được dấu ấn nhất định, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này. Bên cạnh đó, sự bùng nổ của pickleball trong khu vực còn gây tiếng vang nhờ hệ thống giải chuyên nghiệp PPA Tour Asia. Đặc biệt, Vietnam Cup 2025 tổ chức tại Đà Nẵng đã tạo nên cơn sốt khi thu hút gần 600 tay vợt tham dự, kéo theo sự chú ý mạnh mẽ.

Với sự kiện tầm cỡ Pickleball World Cup 2026, Đà Nẵng đang đối diện cơ hội vàng để khẳng định vị thế mới trên bản đồ thể thao và du lịch quốc tế.