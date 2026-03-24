Ronaldo 41 tuổi vẫn mơ World Cup, đồng đội hé lộ bí mật gây choáng 24/03/2026 11:56

(PLO)- Cristiano Ronaldo còn cơ hội cuối cùng để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình bằng chiếc cúp vàng World Cup, và niềm tin từ những người đồng đội cũ như Ricardo Quaresma đang tiếp thêm sức mạnh cho tham vọng ấy.

Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo chuẩn bị cho mùa World Cup thứ sáu trong sự nghiệp, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá.

Sau nỗi thất vọng tại World Cup 2022 khi đội tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết trước Morocco, áp lực dành cho Ronaldo càng cao hơn. Tuy nhiên, theo Quaresma, người từng cùng anh đăng quang Euro 2016, đội tuyển Selecao châu Âu hiện tại đủ bản lĩnh để vượt qua kỳ vọng và viết nên lịch sử.

Cựu tuyển thủ Quaresma (bìa trái) hy vọng Bồ Đào Nha sẽ giành World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Quaresma nhấn mạnh chức vô địch Nations League gần đây đã mang lại cú hích tinh thần quan trọng. Theo anh, sự hiện diện của Ronaldo trong đội hình chính là động lực đặc biệt giúp toàn đội khao khát chiến thắng hơn.

Cựu tiền vệ này tin rằng toàn đội đang dồn quyết tâm để giúp CR7 chạm tay vào danh hiệu cao quý nhất cấp độ đội tuyển. Anh cho rằng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo, vì vậy các cầu thủ đều muốn biến hành trình này trở nên đáng nhớ nhất có thể.

CR7 chỉ còn cơ hội cuối cùng ở Cúp thế giới 2026. Ảnh: EPA.

Quaresma cũng đề cập đến thế hệ cầu thủ mới của Bồ Đào Nha, những người đang mang đến niềm hy vọng lớn cho người hâm mộ. Theo anh, sau khi đã chinh phục châu Âu với chức vô địch Euro, mục tiêu tiếp theo không gì khác ngoài việc thống trị thế giới.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7. Bồ Đào Nha rơi vào bảng I cùng Senegal, Na Uy và một đội thắng play off. Với lịch sử từng giành hạng ba năm 1966 và hai lần vô địch Nations League, đội bóng này đang đứng trước cơ hội tạo nên chương mới rực rỡ, cũng là cái kết đẹp cho Ronaldo.