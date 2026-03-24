6 ngôi sao Arsenal đồng loạt bỏ tuyển quốc gia 24/03/2026 10:45

(PLO)- Arsenal đang đối mặt với cơn ác mộng về lực lượng khi hàng loạt ngôi sao chủ chốt bất ngờ rút khỏi danh sách tập trung đội tuyển quốc gia trong đợt FIFA Days cuối tháng 3.

Theo thông tin từ Daily Mail, đã có ít nhất sáu cầu thủ của Arsenal không thể lên tuyển, phần lớn liên quan đến vấn đề thể trạng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Trong số này, trung vệ Gabriel Magalhaes là cái tên đáng chú ý nhất. Anh buộc phải rời đội tuyển Brazil do gặp vấn đề ở đầu gối phải sau trận thua trước Manchester City tại chung kết Carabao Cup. Liên đoàn bóng đá Brazil xác nhận Gabriel không đủ điều kiện thi đấu trong loạt trận quốc tế sắp tới, nơi Selecao dự kiến đá giao hữu với Pháp và Croatia.

Gabriel Magalhaes bị chấn thương ở trận thua Man City 0-2. Ảnh: EPA.

Cùng chung số phận, William Saliba cũng nói lời chia tay đội tuyển Pháp vì chấn thương mắt cá chân trái. Các bác sĩ yêu cầu anh nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày, buộc HLV Didier Deschamps phải triệu tập Maxence Lacroix thay thế. Đây là tổn thất lớn khi Saliba đang là trụ cột hàng thủ của cả Arsenal lẫn đội tuyển Pháp.

Leandro Trossard cũng không tránh khỏi vận đen. Sau khi thi đấu hơn 80 phút ở chung kết Carabao Cup, tiền đạo người Bỉ rời sân với dấu hiệu đau hông và sau đó quyết định không lên tuyển để tập trung hồi phục. Ngoài ra, Jurrien Timber và Eberechi Eze cũng được cho là gặp vấn đề thể lực tương tự.

Đội trưởng Martin Odegaard nghỉ dài do chấn thương. Ảnh: EPA.

Trước đó, đội trưởng Martin Odegaard đã không góp mặt trong danh sách tuyển Na Uy vì vẫn đang điều trị chấn thương đầu gối. Hiện tại, mức độ nghiêm trọng của một số ca chấn thương của Arsenal vẫn chưa được công bố rõ ràng, nhưng khả năng cao đây là biện pháp phòng ngừa nhằm tránh rủi ro dài hạn.

Với lịch thi đấu dày đặc phía trước, Arsenal rõ ràng đang bước vào giai đoạn đầy bất ổn khi những trụ cột liên tiếp gặp vấn đề thể lực.