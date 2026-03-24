Nguyễn Xuân Son chấn thương, thầy Kim gặp khó 24/03/2026 06:39

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam tiếp tục guồng quay chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 3 với những buổi tập nghiêm túc để HLV Kim Sang-sik rà soát lực lượng, và đáng chú ý nhất là Nguyễn Xuân Son đang bị chấn thương.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị chấn thương khiến cho hàng công bị ảnh hưởng, trong lúc thầy Kim đang có những bài kiểm tra để hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào trận giao hữu với Bangladesh (ngày 26-3) và chơi trận thủ tục với Malaysia (ngày 31-3) tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Thầy Kim có đầy đủ lực lượng

Đội tuyển quốc gia đã đón thêm nhiều gương mặt vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Cúp quốc gia. Nhóm 6 cầu thủ gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang cùng các gương mặt từ CLB Ninh Bình đã hội quân, cùng nhóm trụ cột của CLB Công an Hà Nội như Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh, Nguyễn Filip có mặt ngày 23-3 giúp đội có đầu đủ lực lượng.

Ban huấn luyện đã chia nhóm rõ ràng giữa các cầu thủ mới lên tập trung cần hồi phục sức khỏe và nhóm tập trung vào chiến thuật. Đáng chú ý nhất là tình trạng của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Chân sút gốc Brazil gặp vấn đề ở cơ đùi trái và buộc phải tập riêng với các bài hồi phục.

Các tuyển thủ chia nhóm để tập chiến thuật hoặc phục hồi riêng theo yêu cầu của Ban huấn luyện. Ảnh: VFF.

Trong lúc tập luyện, anh có dấu hiệu đau rõ rệt, thậm chí phải rời sân sớm để các bác sĩ tiến hành chườm đá. Đây là động thái kịp thời nhằm tránh nguy cơ tổn thương nặng hơn, đặc biệt là rách cơ, loại chấn thương có thể khiến cầu thủ nghỉ thi đấu dài hạn.

Hiện tại, đội ngũ y tế đang theo dõi sát sao tình trạng của Xuân Son. Các kết quả kiểm tra sau một ngày nữa sẽ đóng vai trò quyết định đến khả năng ra sân của anh ở hai trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, với tính chất của loạt trận FIFA Days lần này, câu hỏi lớn đặt ra là liệu HLV Kim Sang-sik có nên mạo hiểm sử dụng tiền đạo quan trọng nhất của mình khi anh chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Trong bóng đá hiện đại, việc bảo vệ cầu thủ trụ cột luôn được đặt lên hàng đầu. Với trường hợp của Xuân Son, lựa chọn an toàn mới là phương án hợp lý. Một đội tuyển mạnh không phải là đội luôn thắng ở những trận giao hữu, mà chính là đội biết giữ gìn lực lượng để bùng nổ ở những thời điểm quan trọng nhất.

Xuân Son tập riêng với bác sĩ Huy Thọ. Ảnh: DTD.

Nên sử dụng hay “cất” Xuân Son?

Việc đưa Xuân Son trở lại sân quá sớm tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đây là cầu thủ đã chứng minh tầm ảnh hưởng cực lớn chỉ sau một thời gian ngắn khoác áo đội tuyển. Tại AFF Cup 2024, anh ghi tới 7 bàn sau 5 trận, giành luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Phong độ bùng nổ đó giúp Xuân Son nhanh chóng trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, thậm chí khiến nhiều người tạm quên đi Nguyễn Tiến Linh, người từng được xem là trung phong số một dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Tuy vậy, chính Xuân Son cũng từng trải qua chấn thương nặng ở trận lượt về trên sân Thái Lan, khiến anh phải nghỉ thi đấu dài hạn. Bài học đó vẫn còn nguyên giá trị. Nếu tiếp tục “ép” anh ra sân khi chưa hoàn toàn hồi phục, nguy cơ tái phát chấn thương là rất cao, và hệ quả có thể ảnh hưởng đến cả chiến dịch dài hạn của đội tuyển.

Khả năng sử dụng Xuân Son ở hai trận đấu sắp tới cần được cân nhắc cực kỳ thận trọng. Trận gặp Bangladesh chỉ mang tính giao hữu, còn cuộc đối đầu Malaysia dù thuộc vòng loại Asian Cup 2027 nhưng đã không còn quá áp lực về kết quả khi tuyển Việt Nam đã chắc chắn đi tiếp. Vì vậy, đây không phải thời điểm thích hợp để đánh đổi sức khỏe của một cầu thủ quan trọng.

Thầy Kim vẫn còn những tiền đạo khác đá thay Nguyễn Xuân Son. Ảnh: VFF.

HLV Kim Sang-sik cần đặt lợi ích lâu dài lên hàng đầu. Xuân Son ở thời điểm hiện tại giống như một “quân bài chiến lược” mà đội tuyển phải giữ gìn. Việc mạo hiểm sử dụng anh chỉ để đáp ứng kỳ vọng ngắn hạn hay làm hài lòng khán giả là lựa chọn thiếu khôn ngoan.

Hơn nữa, trong tay HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều phương án thay thế. Những cái tên như Tuấn Hải, Việt Cường hay Gia Hưng đều có thể đảm nhận vai trò trên hàng công. Ngoài ra, Đỗ Hoàng Hên cũng là lựa chọn đáng cân nhắc ở vị trí trung phong. Dù không sở hữu đẳng cấp bùng nổ như Xuân Son, các cầu thủ này vẫn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật và tạo ra sự cạnh tranh tích cực.

HLV Kim Sang-sik sẽ biết cách bảo vệ Nguyễn Xuân Son cho tương lai hơn là chịu sức ép phải sử dụng anh ở hai trận đấu kể trên để thắng hoặc chỉ làm hài lòng khán giả.