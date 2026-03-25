Salah rời Liverpool sau 9 năm và lời chia tay khiến fan rơi nước mắt 25/03/2026 10:16

(PLO)- Mohamed Salah đã chính thức xác nhận sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa giải, khép lại hành trình kéo dài gần một thập kỷ đầy vinh quang tại sân Anfield.

Quyết định của Salah được chính anh công bố trên mạng xã hội, sau đó nhanh chóng được trang chủ của CLB đăng tải lại, khiến người hâm mộ toàn cầu không khỏi xúc động.

Gia nhập Liverpool từ năm 2017, tiền đạo người Ai Cập nhanh chóng trở thành trụ cột và biểu tượng của đội bóng. Sau 9 năm gắn bó, anh thừa nhận đây là thời điểm khó khăn nhưng cần thiết để nói lời tạm biệt.

Trong thông điệp chia tay, Salah mở đầu bằng sự tiếc nuối khi ngày này cuối cùng cũng đến, đồng thời chia sẻ rằng anh chưa từng nghĩ Liverpool, thành phố này cùng những con người nơi đây lại có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời mình đến vậy.

Ngôi sao người Ai Cập chính thức nói lời giã biệt Liverpool sau mùa giải này. Ảnh: EPA.

Ngôi sao 33 tuổi mô tả Liverpool như một phần không thể tách rời trong cuộc sống, vượt xa khuôn khổ của một đội bóng thông thường. Với anh, đó là nơi hội tụ của cảm xúc, truyền thống và tinh thần mà rất khó diễn đạt trọn vẹn bằng lời. Những năm tháng thi đấu tại đây đã để lại dấu ấn đậm nét, cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân.

Salah cũng dành thời gian nhìn lại hành trình đáng nhớ cùng đội bóng vùng Merseyside. Anh nhắc đến những danh hiệu lớn đã giành được, những khoảnh khắc ăn mừng vỡ òa cũng như quãng thời gian khó khăn mà toàn đội đã cùng nhau vượt qua.

Tiền đạo sinh năm 1992 gửi lời tri ân đến tất cả những ai từng đồng hành với anh, từ các cầu thủ, ban huấn luyện cho đến những người làm việc thầm lặng phía sau hậu trường.

Khán giả sân Anfield sẽ rất nhớ Salah. Ảnh: EPA.

Phần cuối thông điệp, Salah đặc biệt hướng về người hâm mộ Liverpool đã luôn sát cánh cùng anh suốt chặng đường dài. Anh thừa nhận không thể tìm đủ lời để diễn tả sự biết ơn trước tình cảm mà cổ động viên dành cho mình, từ những đỉnh cao sự nghiệp cho đến giai đoạn khó khăn. Với Salah, sự ủng hộ đó là điều vô giá và sẽ mãi được anh trân trọng.

Cuối cùng, Salah nhấn mạnh rằng lời chia tay luôn là điều không dễ dàng. Anh khẳng định Liverpool sẽ mãi là ngôi nhà trong tim mình và gia đình. Việc trích dẫn câu hát quen thuộc “You’ll Never Walk Alone” như một lời hứa rằng mối liên kết giữa anh và CLB sẽ không bao giờ phai nhạt.