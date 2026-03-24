Sắp tới, 2 giải Đông Nam Á diễn ra trong 4 tháng 24/03/2026 16:07

(PLO)- Từ tháng 7 đến tháng 10-2026 sẽ diễn ra AFF Cup - ASEAN Hyundai Cup và FIFA ASEAN Cup.

FIFA ASEAN Cup 2026 kéo dài đúng nửa tháng, từ ngày 21-9 đến 6-10. Còn AFF Cup truyền thống 2026 có tên đầy đủ ASEAN Hyundai Cup diễn ra từ ngày 24-7 đến 26-8.

Như vậy hai giải đấu lớn của bóng đá Đông Nam Á sẽ diễn ra từ tháng 7 đến tháng 10 trong năm 2026.

Thoạt nghe, nó kỳ kỳ và thậm chí bất hợp lý. Thật khó để giải thích kiểu hai giải đấu này diễn ra trong 4 tháng liên tiếp thì sẽ ra sao, chất lượng thế nào, có nhàm chán không, khi mà cầu thủ còn đá giải trong nước, CLB còn tham dự giải Shopee cup, cúp châu Á và các giải nội địa. Cùng với đó, các tuyến đội tuyển, nhất là U-23 và đội tuyển quốc gia còn tham dự các giải quốc tế, vòng loại, vòng chung kết các giải.

Sắp tới từ tháng 7,8, 9 và 10 sẽ diễn ra ASEAN Hyundai Cup và FIFA ASEAN Cup. Ảnh: CTP

Rất khó hình dung hay tìm ra một giải pháp có lý để giải thích cho việc 4 tháng liên tiếp có hai giải trên bình diện Đông Nam Á diễn ra cùng cấp độ đội tuyển.

Và thật không thể “phê phán” khi mà FIFA đã vào cuộc.

Cứu cánh là trông chờ các chuyên gia tổ chức giải của FIFA vốn rất giỏi nâng cấp và tạo quy chế giải đấu hấp dẫn, cùng với đó là LĐBĐ Đông Nam Á cũng đưa ra những ý kiến và góp ý như thế nào để trong vòng 4 tháng liên tiếp hai giải cấp đội tuyển Đông Nam Á liên tục diễn ra và người hâm mộ không bị chán, không bị bội thực bóng đá nhưng chất lượng các đội bóng thì không có gì mới khi hai giải liền kề nhau.

Những năm gần đây, FIFA nỗ lực tổ chức các giải dưới hình thức FIFA Series Cup. Chẳng hạn cuối tháng 3 này, FIFA tổ chức FIFA Serie World Cup ở Indonesia có chủ nhà Indonesia, Đảo quốc Saint Kitt & Nevis, Quần đảo Solomons và Bulgaria tham dự... nhằm giúp các đội không có lịch thi đấu giải chính thống sẽ đá giải giao hữu này.

Tuy nhiên FIFA ASEAN Cup 2026 kéo dài nửa tháng thì quá lâu so với thời gian tập trung theo lịch FIFA, thường chỉ trên 1 tuần và dưới 10 ngày.

Suy cho cùng, xét theo phương châm “khéo co thì ấm”, hay "rắc rối nào rồi cũng vượt qua” thì không có gì để nói, thậm chí là dễ. Tuy nhiên chất lượng giải đấu, nâng cấp các đội tuyển Đông Nam Á và sự hấp dẫn với người hâm mộ sẽ ra sao?

Hãy chờ những chuyên gia giỏi của FIFA thiết kế giải đấu để AFF Cup truyền thống và FIFA ASEAN Cup có những nét thu hút khác nhau khi mà 4 tháng liên tiếp diễn ra 2 giải đấu trong năm 2026 này.